Coupe du monde: pas d’arbitre gabonais retenu dans la liste africaine

Déjà absents de la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN) Total Cameroun 2021, les arbitres gabonais devraient à nouveau être hors piste pour le plus grand rendez-vous du Football. En effet, la FIFA a récemment rendu publique la liste des 8 hommes africains au sifflet qui vont officier durant la Coupe du monde Qatar 2022.

Si la chute du football gabonais est perceptible par l’absence de compétitions domestiques depuis 2 ans, cette perte de vitesse l’est aussi via l’absence remarquée des arbitres originaires de notre pays. Out Castagne Otogo, Jérôme Efong Nzolo qui ont embrassé un autre niveau de l’arbitrage, la relève ne semble pas parée à succéder à Jean Fidèle Diramba, seul compatriote a avoir officié lors des Coupes de monde de 1990 en Italie et de 1994 aux États-Unis..

C’est en tout cas la lecture faite par les plus hautes instances du football en tête desquelles la Fédération internationale de football association (FIFA) qui a misé sur 8 arbitres du continent noir pour se joindre à la crème de la crème dans le domaine. Pointé du doigt par les algériens pour un acte de corruption présumée, Bakary Papa Gassama est retenu pour le Mondial 2022.

Il en est de même pour le Zambien Janny Sikazwe, qui avait malheureusement brillé lors de la CAN 2021 de la mauvaise manière. Ce dernier avait mis fin à deux reprises au match du premier tour dans le groupe F entre la Tunisie et le Mali. Un fait ubuesque resté dans les annales. Ci-dessous la liste complète des 8 arbitres retenus en Afrique pour la Coupe du monde de Football Qatar 2022.

Mustapha Ghorbal (Algérie)

Redouane Jiyed (Maroc)

Papa Gassama (Gambie)

Balmak Tessema (Éthiopie)

Victor Gomez (Afrique du Sud)

Janny Sikazwe (Zambie)

Maguette N’diaye (Sénégal)