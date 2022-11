Coupe du monde 2022: l’Argentine de Messi crucifiée, la France taille patron, tous les résultats

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 22 novembre dernier marquait la 3ème journée de ce mondial de football qui se déroule au Qatar. Sans surprise, la France a tenu son rang en l’emportant 4-1 face à l’Australie, Danois et Tunisiens se quittaient sur un score nul. Même scénario pour La Pologne et le Mexique tandis que l’Argentine a été défaite par les Saoudiens d’Hervé Renard.

L’entrée en lice pour l’albiceleste n’a pas été de toute réussite pour cette sélection qui brille de 1000 feux depuis fin 2019 avec au passage une Copa America et une finalissima remportée face au vainqueur de l’Euro la Squadra Azzura. Pourtant opposée à l’Arabie Saoudite, l’Argentine a capitulé malgré une assez bonne maîtrise du jeu conclue par l’ouverture du score sur penalty de Lionel Messi.

En seconde mi-temps, les Saoudiens vont tenter des tirs lointains qui ont donné lieu à deux réalisations. Score final 1-2 en faveur de l’équipe conduite par Hervé Renard qui a écœuré l’un des favoris de cette compétition. Dans l’autre rencontre de cette poule C, les Mexicains de Tata Martino ont tenu tête à la redoutable attaque polonaise. Guillermo Ochoa a stoppé un tir de Robert Lewandowski.



Dans le groupe D, c’est la France qui a fait la bonne affaire avec une victoire spectaculaire et à réaction face à l’Australie. Les coéquipiers de Karim Benzema, contraint à déclarer forfait, ont tout d’abord été menés grâce à un but de Graig Goodwin. Il faudra une récolte des Bleus portée par Adrien Rabiot. Puis Olivier Giroud ira d’un doublé entrecoupé par le but de Kylian Mbappé. Le Danemark et la Tunisie se sont neutralisés.