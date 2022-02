Coupe de France: Lemina et ses coéquipiers étrillent l’OM et filent en 1/2 finale

Ecouter cet article Ecouter cet article

Quelques mois après le houleux Nice-Marseille interrompu pour acte anti-sportifs du Kop, la rencontre entre les 2eme et 3eme de Ligue 1 lors de ce ¼ de finale de Coupe de France a tourné en faveur de l’équipe de l’international Gabonais Mario Lemina. En effet, au terme d’un récital footballistique, les hommes de Christophe Galtier ont écrasé ceux de Sampaoli sur le score fleuve de 4-1.

Il aura fallu un grand Nice pour arriver à bout d’un Olympique de Marseille très inspiré ces derniers temps. Une prestation remarquable de Mario Lemina et ses coéquipiers qui ont pu lever les bras dans leur antre. En effet, durant une soirée qui restera assurément mémorable, où le football seul a prévalu, les Aiglons ont laminé les espoirs de titre de l’Olympique de Marseille.

En effet, menée par le trio de feu par Justin Kluivert, Amine Gouiri et Andy Delort, les Niçois ont pratiqué un pressing haut qui a asphyxié les joueurs de la cité phocéenne. Et ce, même si un but contre son camp de Bard sur un tir de Ünder, leur a donné espoir. Moment choisi par Nice pour mettre le pied à l’étrier et d’égaliser moins de 7 minutes après par l’entremise de Gouiri sur une passe d’Andy Delort .

S’en est suivi une rafale d’offensives qui s’est conclue par deux passes décisives et un but pour Delort ainsi que deux buts et une passe décisive pour l’autre pour Justin Kluivert. Entré en jeu, Mario Lemina a eu solidifier l’entre-jeu en écoeurant Payet. D’ailleurs, Bakambu aura beau se démarquer, le milieu bétonné de Nice stoppera toute offensive. Score final, 4 à 1. Les Olympiens enregistrent leur plus lourde défaite de la saison et laissent filer les Aiglons vers les ½ finales où ils affronteront la surprise de Versailles.