Coup d’État au Gabon : réouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes

Les frontières terrestres et maritimes, fermées par les anciennes autorités du pays depuis le 25 août dernier, puis maintenues comme telles par les nouvelles autorités à la suite du coup d’Etat du 30 août, sont de nouveau ouvertes depuis ce samedi 2 septembre 2023. L’annonce a été rendue publique ce samedi par le porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le Lieutenant-colonel Ulrich Manfoumbi.

La circulation terrestre, maritime et aérienne est de nouveau possible depuis ce samedi 2 septembre 2023. C’est ce qu’a annoncé le Lieutenant-colonel Ulrich Manfoumbi, dans un communiqué publié ce jour. Une démarche qui s’inscrit selon les nouvelles autorités dans une volonté de préserver la bonne entente avec les pays voisins ainsi qu’avec l’ensemble des Etats du monde.

Ouverture des frontières au nom de la continuité de l’État

La mesure maintenant la fermeture des frontières terrestres et maritimes, puis aériennes, prises à la suite du coup d’État du 30 août, ne se justifiait plus au regard du retour progressif à la normale dans le pays. C’est en tout cas ce qui a motivé la décision des nouvelles autorités, qui ont affirmé leur volonté de se conformer au respect de l’Etat de droit, de tenir les engagements internationaux du Gabon, et de maintenir les bons rapports avec les pays voisins.



A cet effet, le CTRI « décide, avec effet immédiat, de la réouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes, à compter de ce samedi 2 septembre 2023 », a déclaré le Lieutenant-colonel Ulrich Mamfoumbi. Par ailleurs, des mesures dérogatoires ont été prises afin de permettre aux voyageurs, entrant et sortant du territoire, de pouvoir circuler en période de couvre-feu. A cet effet, il a affirmé que « Compte tenu du couvre-feu en vigueur, les voyageurs arrivant en République gabonaise ou désireux de partir, seront autorisés à circuler sur présentation de leurs documents de voyage ».