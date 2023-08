Coup d’État au Gabon : la Nupes en soutien au peuple gabonais

Ecouter cet article Ecouter cet article

La prise du pouvoir par les militaires ce mercredi 30 août 2023 au Gabon ne manque pas de faire réagir la classe politique française. Après la condamnation du putsch militaire par le gouvernement d’Elisabeth Borne, La France Insoumise (LFI) et son allié de la NUPES à l’Assemblée nationale fustigent la diplomatie française dans notre pays qui ne serait pas étrangère à cette situation.

La France Insoumise, parti politique de la gauche française, dont le leader n’est rien d’autre que Jean Luc Mélenchon, arrivé troisième à la dernière élection présidentielle, apporte son soutien au peuple gabonais. C’est en substance ce qui ressort du communiqué rendu public conjointement avec les partis politiques qui composent la coalition NUPES à l’Assemblée nationale.

La prise du pouvoir par les militaires gabonais à la suite d’élections générales qui se sont tenues à huis clos le 26 août dernier, a surpris plus d’un, mais pas La France Insoumise. En effet, si le scénario de la contestation était attendu, une intervention des militaires a surpris jusqu’au plus haut sommet de l’Etat français, dont La France Insoumise et la NUPES fustigent aujourd’hui l’aveuglement.

Une diplomatie complaisante à l’égard du régime Bongo ?

Malgré les alertes répétées, la France s’est à nouveau fourvoyée dans la région. Depuis des mois, Emmanuel Macron multiplie les marques de soutien à l’égard du régime Bongo : présence au One Forest Summit à Libreville en mars, ou encore réception d’Ali Bongo à l’Elysée en juin, peut-on lire dans le communiqué. un soutien que la coalition politique de l’opposition française qualifie de faute politique.



Pour sa part, Jean Luc Mélenchon a fustigé la compromission de la France dont les responsables de l’exécutif ont jusqu’au bout soutenu Ali Bongo Ondimba. Aucune alerte n’aura été entendue. À présent, le Gabon n’a pu se débarrasser de sa marionnette présidentielle que par une intervention de ses militaires. Macron aura, encore une fois, compromis la France dans un soutien jusqu’au bout à l’insupportable, a affirmé l’insoumis sur son compte X ce matin.