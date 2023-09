Coup d’État au Gabon : la Coalition autour de Jean Ping salue l’action des militaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

La prise de pouvoir perpétrée par les Forces armées gabonaises (FAG) quelques heures après l’annonce de la réélection controversée d’Ali Bongo Ondimba n’a pas fini de susciter des réactions au sein de la classe politique. La dernière en date et non des moindres est celle de la Coalition pour la nouvelle République (CNR), dont le leader n’est autre que Jean Ping, qui a salué cette action entreprise par le Comité de transition et de restauration des institutions (CTRI) invitant ce dernier à aller jusqu’au bout de sa démarche pour le bien du pays.

Si d’entrée de jeu, la Coalition autour de l’ancien candidat a dit réprouver « la prise de pouvoir par la voie des armes », elle n’a pas manqué de rappeler les circonstances de ce coup de force motivé par le énième hold-up électoral perpétré par le Parti démocratique gabonais (PDG) et son candidat Ali Bongo Ondimba. En effet, l’action des militaires aura été motivée par l’annonce par le Centre gabonais des élections (CGE) de résultats jugés « tronqués ».

La Coalition autour de Jean Ping salue la fin du système Bongo-PDG

« Cette action, qui met fin à un régime dictatorial de près de soixante (60) ans, a été ponctuée par une liesse populaire, car elle vient mettre un terme à un énième coup d’État électoral, moyen utilisé par le système Bongo-PDG pour toujours conserver le pouvoir, au mépris de la volonté du plus grand nombre de Gabonais », a indiqué le président de la Conférence des présidents des partis et association politique membres de la CNR Vincent Moulengui Boukossou.



« Ainsi, la Coalition pour la nouvelle République a tenu à “saluer avec reconnaissance cette action ponctuelle qui ouvre une période de transition pacifique réclamée par la majorité des Gabonais ». À cet effet, elle a invité le Comité de transition et de restauration des institutions présidé par le Général Brice Oligui Nguema « à œuvrer avec responsabilité et patriotisme pour la création des conditions objectives de mise en place d’une transition inclusive, dans le but de refonder réellement une nouvelle République basée sur des Institutions fortes ».