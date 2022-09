Côte d’Ivoire: la Fondation BGFI au chevet de la Fondation Magic System

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 24 août 2022, la Fondation BGFIBank par l’entremise de Malick Ndiaye, Administrateur directeur général de BGFIBank Côte d’Ivoire a procédé à la signature d’un partenariat avec Fondation Magic System, représentée par son président, Salif Traoré plus connu sous le pseudonyme d’Asalfo. Une action qui a pour objectif de soutenir l’institution dans la vulgarisation de ses actions par la fourniture d’un groupe électrogène et la construction d’une salle de réception et de soins pour les tuberculeux au centre de santé communautaire de Marcory-Anoumabo à Abidjan en Côte d’Ivoire.

C’est en présence de plusieurs officiels et des membres de la Fondation Magic System que s’est déroulée cette cérémonie de signature de partenariat avec la filiale du groupe BGFIBank en Côte d’Ivoire. Un geste de l’institution bancaire qui s’inscrit dans le cadre de sa Responsabilité sociétale des entreprise (RSE) et qui démontre les bonnes relations qui unissent les deux entités.

Un projet entièrement financé par la Fondation BGFIBank à hauteur de 30 millions de francs CFA et qui s’étalera sur 2 mois. Lequel vient matérialiser plus encore l’engagement de la Fondation BGFIBank en faveur de l’inclusion sociale dans l’ensemble des pays d’implantation du Groupe BGFIBank. Une action qui n’a d’ailleurs pas manqué d’être saluée par le président de la Fondation Magic System, Salif Traoré qui n’a pas caché sa joie lors de la réception de cette aide.

Pour sa part, l’Administrateur directeur général de BGFIBank Côte d’Ivoire, Malick Ndiaye a indiqué l’importance de la signature de ce partenariat qui s’inscrit dans la droite ligne des valeurs de solidarité et d’entraide et qui vient prouver une fois de plus les valeurs de solidarité prônées par cette la Fondation BGFIBank. « La mise en œuvre de ce projet est en accord avec la vision du Groupe BGFIBank qui souhaite, à travers sa Fondation, agir en faveur d’une action locale au sein de nos communautés d’accueil en développant des projets ayant un impact durable et significatif sur les bénéficiaires », a-t-il déclaré.