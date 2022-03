Côte d’Ivoire: Henri-Claude Oyima présent pour les 10 ans de BGFIBank

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 24 mars 2022 Abidjan la capitale économique de la Côte d’Ivoire était l’hôte de la la célébration des dix ans de présence de la BGFIBank dans ce pays de l’Afrique de l’ouest. Un événement marqué par la présence du Président Directeur Général de BGFI Holding Corporation Henri Claude Oyima et des délégations des autres filiales, dont les conseils d’Administration et le comité de la Zone de Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UMEOA).

En effet, après 10 ans de présence discontinue en territoire ivoirien, cette conférence de presse animée par le Directeur général de la filiale Côte d’Ivoire Malick N’diaye était l’occasion de faire le point des activités de cet établissement bancaire. « Ce qui fait notre force c’est d’être entré dans un groupe panafricain qui croit aux économies africaines. Lorsque nous arrivions à Abidjan en 2012, notre objectif était de financer l’économie de la Côte d’Ivoire, et par ailleurs, celle de l’UEMOA », a-t-il relevé d’entrée de jeu.

Dressant le bilan de ces 10 ans de présence, le responsable de la filiale du groupe BGFIBank a indiqué que malgré un premier exercice en 2013 pour le moins catastrophique, l’établissement bancaire a décidé de s’investir à hauteur d’environ 40 milliards de FCFA. Un investissement qui est ensuite passé en 2021, à près de 120 milliards de FCFA, dans le financement des matières premières à savoir le café et le cacao.

Durant ces années, BGFIBank Côte d’Ivoire a su se positionner comme l’un des meilleurs établissements bancaires du pays passant de la 24ème place en 2012 au top 10 des meilleures banques ivoiriennes en 2021. Dans le cadre de son soutien au développement économique du pays, la filiale du Groupe BGFIBank a accompagné l’Etat notamment dans le secteur agricole avec la réalisation de nombreuses infrastructures à travers un financement d’environ 850 milliards de FCFA ou encore dans le secteur des petites et moyennes entreprises (PME) et les économies informelles par le biais des Responsabilités Sociétales d’Entreprises (RSE).

En marge de cette conférence de presse, le Président directeur général du groupe BGFIBank Holding Corporation Henri-Claude Oyima, a procédé à l’ouverture officielle, de la nouvelle agence à l’Ivoire Trade Center. Une inauguration qui démontre la volonté de cette institution de s’établir durablement en Côte d’Ivoire.