Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara revalorise de 5% les pensions retraite

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est sur les antennes de la Radio télévision ivoirienne (RTI) que le président Alassane Ouattara a annoncé une batterie de mesures visant à soutenir les agents et fonctionnaires de l’Etat. Au nombre de celles-ci la hausse non seulement des allocations familiales mais aussi des pensions retraite de l’ordre de 5%.

Cette annonce intervenue à la veille de la célébration du 62ème anniversaire de l’accession de la Côte d’Ivoire à la souveraineté internationale, était l’occasion pour son chef de d’Etat d’annoncer des mesures fortes d’ordres politique mais également social. Ainsi, outre la signature des décrets accordant la grâce présidentielle à l’ancien chef de l’Etat Laurent Gbagbo et certains acteurs condamnés dans le cadre de la crise postélectorale de 2010, l’actuel président de la Côte d’Ivoire a annoncé un soutien financier au bénéfice des fonctionnaires et agents de l’Etat mais aussi des agents du secteur privé.

Il s’agit entre autres de la revalorisation de l’allocation familiale de 2500 FCFA à 7500 FCFA par mois et par enfant pour tous les fonctionnaires dès ce mois d’août; l’octroi d’une prime exceptionnelle de fin d’année de 1/3 du salaire au début du mois de janvier pour tous les fonctionnaires; pour les retraités, augmentation de l’allocation familiale de 5000 FCFA par mois et par enfant dès ce mois. Des mesures qui représentent, selon le président Alassane Ouattara, un effort additionnel de l’Etat au profit des agents et fonctionnaires de l’Etat, d’environ 227 milliards de FCFA par an.



Il faut souligner qu’outre ce soutien accordé aux agents et fonctionnaires de l’Etat, le président ivoirien a également annoncé l’augmentation de 5% des pensions des retraités du secteur privé. A noter que cette mesure intervient dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie et permettra de soutenir cette couche des populations très souvent en difficulté. Une série d’annonces qui devraient faire école sur le continent, notamment au Gabon où les retraités du secteur tirent le diable par la queue depuis plusieurs années.