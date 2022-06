COSUMAF: bilan satisfaisant pour la Journée de l’émetteur Guinée Equatoriale 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 28 juin 2022, le Centre International de Conférences de Sipopo à Malabo a servi de cadre à la Journée de l’émetteur Guinée Equatoriale 2022 organisée par la Commission de Surveillance du Marché Financier (COSUMAF). Une rencontre qui a pour objectif de présenter aux entreprises l’importance et l’intérêt d’utiliser les produits du marché financier pour le financement de leur développement et de leurs investissements.

C’est en présence du président de la COSUMAF, l’Ambassadeur Nagoum Yamassoum et du ministre des Finances, de l’Économie et de la Planification de Guinée-Équatoriale Valentin Ela Maye Mba que s’est déroulée cette rencontre organisé par l’autorité de tutelle et de contrôle du marché financier de la CEMAC. En effet, il était question de présenter aux acteurs du système financier de la CEMAC et de la Guinée l’intérêt d’une émission obligataire ou d’actions diverses réalisables sur le marché financier de cet espace communautaire.

Il s’agit notamment du benchmark d’un financement par une émission obligataire en zone CEMAC; du « track record » d’une entreprise s’étant financée via la BVMAC; de la constitution d’un profil d’entreprises susceptibles de prétendre à réaliser une émission sur le marché financier de la CEMAC ou encore de la présentation globale des produits du marché financier de la CEMAC.

Ainsi, cette journée a été marquée par un panel de haut niveau sur entre autres « le marché financier, ses enjeux et ses opportunités »; « la préparation d’une introduction en Bourse ou d’une cession de participation dans une entreprise »; « la préparation d’une émission obligataire d’une entité publique ou privée » mais aussi une communication sur le retour d’expérience d’un « role model » régional avec les cas de la BDEAC, de BANGE SA, de SOCAPALM, La Régionale SA, Alios Cameroun.



A noter que cette série de panels s’est close avec une communication sur l’information financière des sociétés cotées animée par des experts de la Commission de Surveillance du Marché Financier et de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux.

