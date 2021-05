Corruption: Ossouka Raponda réceptionne le rapport d’activités 2020 de la CNLCEI

Ce mercredi 05 mai 2021, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a reçu à son cabinet le Président de la Commission Nationale de lutte contre la Corruption et l’Enrichissement Illicite (CNLCEI) Nestor Mbou. Il était question pour ce dernier de remettre au chef du gouvernement le rapport d’activités d’exercice 2020 de cette autorité administrative indépendante.

C’est accompagné des membres du bureau national que Nestor Mbou, a échangé avec le Premier ministre autour du fonctionnement de l’organe dont il a la charge mais surtout des activités menées par celui-ci durant l’année 2020. Des activités consignées dans un rapport transmis précédemment au Chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba et remis cette fois au chef du gouvernement.

A noter que ledit rapport fait la présentation de la commission nationale et décrit ses missions et son organisation, mais retrace également les activités menées l’année dernière. « Les missions de la commission sont définies par la Loi, notamment la Loi 003 qui a été modifiée par la Loi 042, (2020), ces missions sont essentiellement la prévention, il s’agit de faire de la sensibilisation sur la corruption et l’enrichissement Illicite, l’autre mission, c’est la consultation puis la dernière est celle d’investigation à mener avant de transmettre le rapport établi au parquet de la République », a indiqué Nestor Mbou.

Par ailleurs, après la remise de ce rapport qui retrace l’activité de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite, l’opinion espère que les conclusions dudit document fassent l’objet d’une communication publique et qu’il ne soit pas rangé dans les placards du gouvernement.