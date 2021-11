COP26: Ali Bongo en VRP du développement de l’économie verte au Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la 26ème conférence des parties pour le climat (COP26) le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a pris part au panel du Forest Leaders Event avec les présidents américain et congolais Joe Biden et Felix Tshisekedi, et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Occasion pour le président de la République de réaffirmer l’engagement du Gabon dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Si d’entrée de jeu, le numéro un gabonais a rappelé l’importance capitale du bassin du Congo en tant que cœur et poumons du continent africain, Ali Bongo Ondimba a tenu à interpeller ses pairs sur la nécessité de soutenir les efforts des pays africain dans la préservation de la biodiversité. « Nous ne pouvons pas gagner la bataille contre le changement climatique si nous ne préservons pas les forêts du bassin du Congo », a-t-il rappelé.

Poursuivant son propos, le chef de l’Etat a également rappelé que lorsqu’une grume quitte le continent africain, « nous recevons moins de 10 % de la valeur potentielle et ne créons que 10 % des emplois à la source ». Ainsi, il a relevé que l’exploitation durable de la forêt était le meilleur moyen de la sauver.

D’où son invite à l’ensemble des acteurs à investir durablement au Gabon dans l’économie du bois. « J’exhorte le monde à se tenir à nos côtés dans nos efforts pour protéger et comprendre nos écosystèmes forestiers », a indiqué le président Ali Bongo Ondimba.