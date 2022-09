Coopération: vers la mise en place d’une commission mixte Gabon-Egypte

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 29 août 2022, le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience, le ministre des Affaires étrangères d’Egypte Sameh Hassan Shoukry. Il était question lors de cette rencontre, d’évoquer les questions de coopération qui existent entre le Gabon et l’Egypte afin d’actualiser le cadre juridique et examiner les secteurs porteurs et mutuellement bénéfiques pour les deux parties.

C’est en marge de l’ouverture des travaux sur la Semaine africaine du climat qui se tient du 29 août au 2 septembre prochain que Ali Bongo Ondimba s’est entretenu avec son hôte égyptien Sameh Hassan Shoukry. Entre autres points abordés, la volonté de l’Egypte de renforcer le partenariat

sur les plans économique, politique et culturel, d’une part, et d’autre part le développement de nouveaux axes de coopération.

Au cours de cette rencontre, les deux hommes ont également échangé sur la tenue en novembre prochain de la COP 27 à Sharm El Sheikh en Egypte. Un événement qui permettra aux pays africains de concrétiser toutes les résolutions prises lors des précédentes conférences des Parties sur le climat en vue de soutenir l’adaptation en Afrique et le développement durable.

Par ailleurs, en qualité de membres de l’Union Africaine, le Gabon et l’Egypte entendent optimiser leurs efforts afin d’atteindre leurs objectifs communs. Notamment sur les questions de développement et de préservation de l’environnement au bénéfice de leurs populations.