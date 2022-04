Coopération universitaire: création d’une Chaire des Littératures Africaines￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’Académie du Royaume du Maroc a organisé du samedi 26 au dimanche 27 mars dernier deux journées de réflexion autour de la création d’une chaire des littératures et des arts africains. Une initiative mise en place pour accélérer le décloisonnement des frontières linguistiques, soutenir diverses disciplines artistiques et traditions mettant en valeur les cultures africaines et qui a vu la participation du Gabon représenté par le Professeur Mathurin Ovono Ébé, responsable du Centre de Recherches Afro-Hispaniques (CRAHI) de l’Université Omar Bongo(UOB).

Le projet de cette chaire a été initié par le professeur Abdeljalil Lahjomri, secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc et directeur du Collège Royal. Son objectif est la mise en valeur et l’exposition du patrimoine littéraire et culturel de notre continent. Ainsi, des doctorants bénéficieront des savoirs qui seront déployés dans le cadre de la chaire, afin d’offrir à la recherche et aux universitaires du pays et à ceux des pays partenaires un espace de coopération et d’échange.

La mobilisation des savoirs littéraires concerne les écrivains, les universitaires, les éditeurs, les agents littéraires, les journalistes et tout opérateur impliqué dans la chaîne du livre. Occasion pour Éric-Joël Bekale, ambassadeur chargé de la culture à la présidence du Gabon et Mathurin Ovono Ébé, responsable du Centre de Recherches Afro-Hispaniques (CRAHI) de l’UOB de faire un plaidoyer sur Eyi Ncogo Moan Ndong, « auteur de cinq récits de Mvet et considéré comme sacré en Guinée Equatoriale, mais ne jouissant pas de cette sacralité au niveau de la critique ».

Pour information, le lancement des activités de cette Chaire académique et artistique d’un nouveau type aura lieu à Rabat du 16 au 20 mai 2022 avec un programme sur lequel travaillent le Dr. Eugène Ebodé, administrateur de la Chaire des littératures et des arts africains, et le Dr Rabiaa Marhouch, directrice de la programmation et de la communication de la Chaire, sous l’inspiration du Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc. Un programme qui s’annonce déjà plein de surprises et qui va s’articuler autour de grandes figures des littératures et de la musique africaines qui entendent donner le ton à une démarche refondatrice de dimension continentale et internationale.