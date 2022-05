Coopération: le vice-président indien attendu à Libreville ce lundi 30 mai 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié le vice-président indien Venkaiah Naidu séjournera à Libreville du 30 mai au 1er juin prochain. Une visite qui s’inscrit dans le cadre d’une tournée qui le conduira aussi au Sénégal avec comme objectif renforcer la coopération avec ces pays africains mais aussi réitérer l’engagement de l’Inde avec l’Afrique.

Selon le site indiablooms.com, au cours de cette visite le vice-président indien s’entretiendra avec le premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, puis avec le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba et d’autres membres du gouvernement. Au cours de cette visite, Venkaiah Naidu entend échanger également avec la communauté des affaires au Gabon et la diaspora indienne.

Il faut souligner que le Gabon et l’Inde entretiennent de bonnes relations notamment sur le plan commercial. Les deux pays sont actuellement membres non permanents du CSNU. Le commerce bilatéral a atteint 1,12 milliard de dollars entre 2021 et 2022, indique le ministère des Affaires extérieures de l’Inde.

« La visite de Naidu au Gabon et au Sénégal donnera un nouvel élan à l’engagement de l’Inde avec l’Afrique et soulignera son engagement envers le continent africain », a conclu le ministère indien des Affaires étrangères. Ces deux visites devraient donner lieu à la signature de plusieurs accords de coopération.