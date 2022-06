Coopération: le Maroc et le Gabon pour un renforcement de leur «partenariat stratégique»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 8 juin 2022, le ministre des Affaires étrangères Michaël Moussa Adamo s’est entretenu avec son homologue marocain Nasser Bourita en marge des travaux de la 1ère réunion ministérielle des Etats africains atlantiques qui se tient à Rabat. Objectif, consolider leur partenariat stratégique en vue de renforcer les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays.

C’est à l’occasion de la première réunion ministérielle des Etats africains atlantiques que s’est tenue cette rencontre entre Michael Moussa Adamo et Nasser Bourita. Une rencontre qui vise à renforcer le partenariat stratégique entre le maroc et le Gabon à travers la contribution plus accrue du secteur privé en vue de dynamiser les activités du Conseil d’affaires maroco-gabonais.

En effet, les deux Etats entretiennent des relations exceptionnelles d’amitié et de fraternité. C’est dans cette perspective que le ministre des affaires étrangères et son homologue marocain ont jugé utile d’organiser dans les tout prochain à Libreville , un forum économique, en vue de participer à la diversification de l’économie gabonaise sur la base de partenariats d’affaires dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, des mines, du tourisme, de l’éducation et de l’économie numérique ainsi qu’à travers l’accompagnement du Gabon par le biais d’investissements dans les secteurs visés par son Plan d’accélération de la transformation de l’Économie (PAT).

Le Ministre des affaires étrangères n’a pas manqué de réaffirmer le soutien de notre pays le Gabon envers le Maroc en clamant son appui indéfectible au plan marocain d’autonomie. Il faut noter que. Il faut noter que, les relations diplomatiques entre le Maroc et le Gabon sont vieilles d’une cinquantaine d’années. Sous Omar Bongo Ondimba et Hassan II, la diplomatie et la formation étaient les principaux axes de coopération.

Geneviève Dewuno