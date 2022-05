Coopération: le Gabon et le Vatican revisitent leur accord-cadre

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 24 mai 2022, à l’immeuble du 2 décembre, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux de la commission de suivi de l’accord-cadre entre le Gabon et le Vatican. Une convention qui témoigne de l’ambition des deux États à donner un nouvel élan à leur coopération.

C’est en présence des personnalités politiques Michael Moussa Adamo, Camelia Ntoutoume-Leclerq, Félicité Ongouori Ngoubili, de l’ambassadeur du Gabon au vatican Eric Chesnel et de l’Archevêque Javier Herrera Corona que Ossouka Raponda a dirigé la phase d’ouverture des travaux liés à l’accord-cadre entre le Gabon et le Vatican. Des travaux qui s’inscrivent dans le prolongement de la visite effectuée par le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba récemment au Vatican.

Au cours des assises, le Premier ministre n’a pas manqué de rappeler l’attachement du numéro un gabonais à voir un renforcement des relations entre le Saint-siège et le Gabon, entre les églises et les autorités gabonaises.

« La bonne volonté du Chef de l’Etat à promouvoir un dialogue constant pour une bonne compréhension entre les parties dans un esprit de non-ingérence et de respect mutuel. », a-t-elle précisé.Pour l’archevêque Javier Herrera Corona, cet accord-cadre vient une fois de plus, illustrer la proximité entre le Souverain Pontife et le peuple gabonais. Il faut noter que les travaux de la commission de suivi de l’accord-cadre s’étaleront sur plusieurs jours.