Coopération: le club Koica magnifie l’amitié entre le Gabon et la Corée du Sud

Créé en 2014 sous l’impulsion du premier conseiller à l’ambassade de la République de Corée au Gabon, le Club Koica a depuis, magnifié de différentes manières les relations entre les deux pays. Dernière preuve en date, l’organisation samedi dernier à la Chambre de commerce de Libreville, d’un séminaire de partage d’expérience en présence notamment de l’ambassadeur de Corée du Sud au Gabon, Chang Soo Ryu.

Véritable partenaire du renforcement de liens bilatéraux existant depuis plus de 60 ans entre le Gabon et la République de Corée du Sud, le club Koica présidé par Marc Etoughe Zegne, a récemment organisé un séminaire de partage d’expérience auquel participait notamment Chang Soo Ryu, représentant résident du « Pays des matins calmes ». Un séminaire axé aussi bien sur la culture que sur les relations diplomatiques et économiques entre les deux pays.

En effet, évoquant leurs diverses expériences, les conférenciers gabonais qui pour la plupart ont bénéficié de bourses de coopération, ont édifié l’assemblée présente sur les enjeux et les résultats obtenus lors de leur immersion dans ce pays. Une occasion pour eux de souligner à la fois la qualité de l’enseignement reçu et bien sûr, l’impact que pourraient avoir de telles initiatives pour des secteurs clés de notre économie, à l’image du secteur agricole.

Se voulant riche en enseignement, ce séminaire a également été l’occasion pour Cho Hong Sik, professeur de sciences politiques et de diplomatie à l’Université de Soongsil, d’insister sur « la stratégie diplomatique en matière d’économie et de développement de la Corée du Sud ». Une stratégie illustrée en prenant d’ailleurs le cas du Gabon, partenaire de longue date et qui devrait bénéficier très prochainement d’investissements dans des secteurs tels que les hydrocarbures et la transformation du bois.

Se congratulant de l’organisation de ce séminaire qui aura permis de magnifier une relation bilatérale vieille de plus de 60 ans, Marc Etoughe Zegne, a insisté sur les différentes possibilités qui sont offertes aux Gabonais grâce à l’appui de Koica Gabon. Une association affiliée à l’Agence coréenne de coopération internationale, fondée le 1er avril 1991.