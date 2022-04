Coopération bilatérale: le Japon dresse le bilan de ses actions multiformes au Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

La coopération japonaise au Gabon contribue de multiples façons au développement des secteurs de la santé, de l’éducation, des affaires sociales, mais aussi de l’agriculture. De 1997 à nos jours, l’ambassade du Japon a réalisé 85 micro-projets évalués à coup de milliards de FCFA. Très bientôt, l’ambassade du Japon va dévoiler un court-métrage retraçant les aspects multiformes de cette coopération entre les deux pays.

Les relations avec l’Asie sont certainement pour le Gabon parmi les plus prometteuses en raison notamment de la place de plus en plus importante que les pays de cette région occupent dans son le processus de développement. Le Japon qui n’est pas en reste, contribue de multiples façons au développement du pays.

En effet, de 1997 à nos jours, années fiscales du Japon, l’Ambassade du Japon au Gabon a réalisé 85 micro-projets pour un total d’environ 3,5 milliards de Francs CFA. Des projets de réhabilitation ou de construction d’instructeurs, mais aussi de fourniture de tous types d’équipements dans les différents secteurs de l’éducation, de la santé, du tourisme, des affaires sociales mais aussi la sécurité alimentaire. Sur ce dernier point, on pourrait citer la création des différents Centres communautaires des pêches artisanales à Port-Gentil (2005), Lambaréné (2010) et de Libreville (2011).

Les actions du gouvernement nippon au Gabon comptent également les initiatives de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Elle œuvre conjointement avec l’ambassade sur les aspects techniques de la coopération depuis plus de 25 ans. Chaque année, la JICA envoie des experts, mais aussi des volontaires, dans le domaine de la santé, de la pêche et de l’environnement.

Avec la collaboration de la presse gabonaise, l’ambassade du Japon va procéder à l’élaboration de courts-métrages illustrant les aspects multiformes de la coopération bilatérale. Il sera question donc de présenter au public gabonais les différents aspects de cette coopération bilatérale à travers les différents reportages dans les domaines suscités.