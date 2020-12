Coopération: Abdallah Sbihi en catalyseur de partenariats entre patrons marocains et gabonais

Très actif dans le processus de raffermissement des relations diplomatiques et économiques entre le Gabon et le Royaume du Maroc, l’ambassadeur Abdallah Sbihi a, au cours d’un dîner le jeudi 10 décembre 2020, tenu à échanger avec les responsables et représentants de médias gabonais à sa résidence sise à la Sablière. Il était question pour le diplomate de plaider pour un partenariat plus intensifié entre la presse gabonaise et les directeurs généraux des entreprises marocaines locales.

Cette rencontre qui a été précédée d’une réunion de travail avec les responsables des entreprises marocaines installées au Gabon, s’inscrit dans la volonté du diplomate de dynamiser davantage les relations entre les deux pays. A cet effet, il a invité les directeurs généraux à continuer sur la voie du raffermissement des relations économiques entre le Royaume du Maroc et la République Gabonaise.

Conscient du rôle majeur que jouent les médias dans ce processus, Abdallah Sbihi a tenu à échanger, autour d’un dîner, avec les représentants de la presse gabonaise. Au nombre de ceux-ci, on pouvait compter les directeurs généraux de Gabon Première et de Radio Gabon Ali Reynald Radjoumba et Moussa Nziengui Boussougou, les directeurs de publication des sites Gabonreview et Gabon Media Time François Ndjimbi et Harold Leckat Igassela.

Occasion pour l’ambassadeur de mettre en relation les représentants de médias gabonais et les chefs des entreprises marocaines notamment les directeurs généraux de l’Union Gabonaise de Banque (UGB) Abdelouahed EL Kiram, de Gabon Telecom Abderrahim Koumaa, de Ciments de l’Afrique (CIMAF) Salim Kaddouri, d’Atlantic Microfinance Mohammed Ziamari ou encore d’Airtel Gabon Kamal Okba.



Pour l’ambassadeur du Maroc au Gabon Abdallah Sbihi, cette initiative s’inscrit dans la volonté d’encourager les deux parties à multiplier les échanges et les partenariats. Une éventualité qui aura pour objectif de « servir l’amitié et la coopération maroco-gabonaise, modèle de coopération Sud-Sud agissante et solidaire ».