Consommation: dénoncez les abus au 8085, par WhatsApp au +24161000193 et sur Facebook

Dans le cadre de la lutte contre la vie chère voulue par le Gouvernement de la République, la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation (DGCC) a lancé la numérisation de ses services. Le but de cette initiative est de multiplier les passerelles de dénonciation des abus et des fraudes pour une meilleure protection des consommateurs.

II s’agit d’un site internet www.dgcc.ga qui comporte les éléments de réponses aux questions des consommateurs, d’une mise à disposition d’un numéro gratuit 8085,

d’un numéro WhatsApp +241 61000193 et d’une page Facebook DGCC.

Ces canaux de communication présents dans le quotidien des consommateurs, sont également des outils indispensables à la préservation de leurs intérêts. Cela grâce aux actions d’identification des auteurs de fraudes qui permettront à la DGCC d’effectuer un

meilleur contrôle sur les dérapages constatés dans la commercialisation des produits de première nécessité, notamment les produits de fabrication locale, les huiles, le sucre, le riz, les produits laitiers, la volaille ou le poisson.

A propos de la DGCC :



Créée le 9 Août 2004 au sein du Ministère chargé de l’Economie et de la Relance, la Direction Générale de la concurrence et de la consommation a pour missions principales de veiller à la régulation concurrentielle des marchés et d’assurer la protection économique et la sécurité des consommateurs.

