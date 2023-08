Consommation de bière : le Gabon, 3ème en Afrique en 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un triste classement qui démontre l’appétence des Gabonais à la boisson alcoolisée la plus populaire au monde. En effet, le classement 2023 établi par Kirin Holdings Company tenant compte des indicateurs fiables révèle que le Gabon occupe la 3ème place en terme de consommation de bière avec un score de 88,9 litres par habitant.

Si les experts du domaine situe l’apparition de la première bière en Mésopotamie autour de 7000 BC, il est à souligner que cette boisson alcoolisée peut se targuer d’être la quatrième boisson la plus populaire au monde. Et ce, après l’eau, le thé et le café. Les sorties variées de ce type de boisson alcoolisée témoigne de l’intérêt accordé par les populations à ce produit enivrant.

La bière, une boisson primaire au Gabon ?

C’est le constat qu’il est facile de faire quand on sillonne les artères de Libreville et du reste du Gabon. Adolescents comme adultes, la consommation de la bière semble s’ériger en norme. Pas étonnant qu’en évaluant la consommation de litres de ladite boisson par habitant, le résultat soit sans appel. Notre pays occupe la 3e marche du podium sur le continent.

Selon Kirin Holdings Company, si le leader incontesté la République Tchèque truste le sommet, le Gabon occupe une inquiétante 3e place juste derrière Les Seychelles. L’île arrive en tête du peloton avec une consommation de 114.6 par habitant. Au second rang, la surprenante Namibie. Ce pays est classée 5eme niveau mondial, avec une consommation de 104 par habitant.

Une dépendance appauvrissante

S’il est loisible d’affirmer que le développement des brasseries est source de prospérité économique, il est judicieux de se rappeler que ces établissements sont presque tous des multinationales étrangères. Résultat, le chiffre d’affaires est souvent expédié dans leur pays d’origine.

Plus grave, à raison de 600 FCFA la bouteille de 1 litre de bière, c’est donc en moyenne 62 400 FCFA dépensés rien que pour l’achat de ce produit annuellement. Une statistique d’autant plus illogique car la majorité des consommateurs sont au chômage. « Même en période de crise économique, les gens continuent d’acheter et de consommer de la bière », souligne notre confrère Robin Hopkins.

Ci-dessous le classement 2023 Kirin Holdings Company des consommateurs de bière au monde

1) République tchèque 142.6

2) les Seychelles 114.6

3) Autriche 104.8

4) Allemagne 104.7

5) Namibie 104

6) Pologne 97.8

7) Irlande 97

8) Lituanie 96.6

9) Belize 93.8

10) Estonie 93.5

11) Gabon 88.9

12) Roumanie 85.9

13) Espagne 80.6

14) Finlande 78.5

15) Lettonie 78.2