Conseil des ministres africains du Commerce: le Gabon récupère le poste de 1er vice-président

Réunis ce mardi 2 février par visioconférence pour une 4e réunion sous le signe de l’opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), les ministres du Commerce des États membres en ont profité pour élire leur bureau directeur. Déjà plébiscité en Octobre 2019 avec un poste de 2ème vice-président, le Gabon récupère cette fois celui de 1er vice-président.

Après avoir été élu en octobre 2019 au poste de 2ème vice-président du Conseil des ministres de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), le Gabon vient une nouvelle fois d’être honoré. En effet, au sortir de la 4ème réunion du conseil des ministres qui s’est tenu ce mardi 2 février, le pays, représenté par son ministre du commerce Hugues Mbadinga Madiya, s’est vu offert celui de 1er vice-président.

Placée sous le signe de l’opérationnalisation du marché commun africain, cette rencontre qui s’est déroulée par visioconférence a permis au Gabon d’obtenir ce rôle qui lui confère une certaine « reconnaissance » aux yeux des autres pays africains comme l’a rappelé le ministre du commerce, qui a également évoqué un « leadership panafricain dans cette quête d’industrialisation du continent ».



Désormais au cœur de l’appareil exécutif de la Zlecaf, le Gabon qui entend former et informer ses opérateurs tout en implémentant ce projet à l’ensemble de ses secteurs d’activités, devra aux côtés des groupes de travail composés d’experts issus des 36 États membres, œuvrer à sa concrétisation. Une tâche qui s’annonce d’ores et déjà ardue.