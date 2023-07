Conseil des droits de l’homme : le Gabon condamne les actes islamophobes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Gabon a voté en faveur de la résolution non contraignante condamnant les autodafés du coran et autres actes de haine religieuse, à la suite d’un débat organisé ce 12 juillet à Genève, par le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU. Un vote intervenu à la demande du Pakistan après que des pages du coran ont été brûlées en Suède le 28 juin dernier.

A la suite de la récurrence d’actes anti-musulmans dans plusieurs pays de la sphère occidentale dont le dernier en date a eu lieu en Suède, le Conseil des droits de l’Homme a voté en faveur de la résolution condamnant « l’augmentation alarmante des actes prémédités et publics de haine religieuse qui se manifestent par la profanation récurrente du Saint Coran dans certains pays d’Europe et d’ailleurs ». Sur les 47 votants, 28 ont approuvé le texte, dont le Gabon et l’ensemble des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique ayant participé aux débats.

La version du projet de résolution approuvé condamne « tout plaidoyer et manifestation de haine religieuse, dont les actes récents, publics et prémédités, qui ont désacralisé le Coran ». Le représentant du Pakistan, à l’origine du projet, a affirmé qu’il s’agit d’un texte équilibré qui ne pointe du doigt aucun État.

La Chine par la voix de son représentant Chen Xu, qui a voté en faveur du texte, a pour sa part reconnu que « L’islamophobie est en hausse. « Des incidents impliquant la profanation du Coran se produisent encore et encore dans certains pays », a-t-il indiqué.

Au titre des pays n’ayant pas soutenu le projet, on note la France, les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore l’Allemagne. Rien d’étonnant puisque les démocraties occidentales accusent le plus grand nombre d’actes anti-musulmans et sont régulièrement mises au banc des accusés par de nombreux pays musulmans.

Karl MAKEMBA