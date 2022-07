Conseil de sécurité de l’ONU: le Gabon pour plus de personnel francophone lors des opérations de maintien de la paix

Ecouter cet article Ecouter cet article

Augmenter le personnel francophone lors des opérations de maintien de la paix afin de faciliter la communication. C’est le plaidoyer fait par la représentante permanente adjointe du Gabon aux Nations-Unis (ONU) Lilly-Stella Ngyema Ndong lors d’une réunion du Conseil de sécurité ce mardi 12 juillet 2022.

En effet, au cours de son intervention Lilly-Stella Ngyema Ndong a mis en lumière l’insuffisance de personnel francophone lors des opérations de maintien de paix. De ce fait, elle a tenu à plaider pour une augmentation du personnel francophone qui selon elle constituerait une valeur ajoutée pour le multilinguisme qui fait défaut aux OMP largement dominées par le personnel anglophone.

« L’environnement de plus en plus complexe et changeant dans lequel évoluent les Casques bleus requiert une communication stratégique solide, adaptée et efficace. Une communication optimale est en effet nécessaire à l’établissement de la confiance et d’un dialogue constructif avec le pays hôte, ingrédients essentiels à la mise en œuvre effective des mandats des opérations de maintien de la paix », a déclaré Lilly-Stella Ngyema Ndong.

D’après la représentante, l’appui des populations locales permet également de contrer les menaces asymétriques tout en incitant celles-ci à ne pas soutenir les groupes armés. Par ailleurs, elle a ajouté que malgré son importance dans la gestion des conflits, la technologie peut également servir de catalyseur à la propagation de discours haineux, à la radicalisation, à la discrimination et à la violence, notamment envers les femmes.