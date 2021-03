Conseil de sécurité de l’ONU: la candidature du Gabon validée par l’UA

C’est au cours de la 38ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), réunie en visioconférence, que la candidature du Gabon au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2022-2023 a été validée. Avec cette nouvelle candidature, c’est la 4ème fois que le Gabon pourrait siéger au Conseil de Sécurité des Nations Unies.

La candidature du Gabon pour l’un des sièges de membre non permanent du conseil de sécurité des Nations unies semble se dérouler sous de bons auspices. En effet, la 38ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA) qui s’est virtuellement tenue les 3 et 4 février derniers à Addis Abeba, en Ethiopie aura été l’occasion de conforter ladite candidature.

Ainsi, le conseil exécutif de l’UA a approuvé pour l’élection en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU les candidatures du Gabon et du Ghana. La validation de la candidature s’inscrit donc dans la droite volonté du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba de faire du pays un acteur majeur de la promotion des valeurs universelles de paix et de respect des droits de l’Homme.

Le Conseil de sécurité se compose de 15 membres, dont cinq permanents : Chine, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni, et dix non permanents élus par l’Assemblée générale pour un mandat de deux ans.