Connexion internet: le Gabon, 11ème pays le plus cher en matière de gigaoctet

C’est ce qui ressort des conclusions du site Cable.co.uk dans son étude intitulée : « Worldwide mobile data pricing 2021: The cost of 1 GB of mobile data in 230 countries ». Après avoir comparé les débits et les coûts de la connexion internet dans plus de 200 pays. L’étude fait la preuve de ce que les opérateurs de télécommunication gabonais avaient des coûts élevés.

D’après les données du marché de la data de 230 pays rassemblées le site Cable.co.uk, le coût moyen d’un gigaoctet de data mobile au Gabon est estimé à 4,82 dollars soit 2607 FCFA. Alors que dans d’autres pays, comme le Sénégal par exemple, pour 1000 FCFA, vous avez droit à un forfait de 3 gigaoctets.

En pratique chez Airtel par exemple il n’existe pas d’offre précise à 1 gigaoctet, opérateur vent plutôt 750 mégaoctet à 2000 FCFA, tandis que Moov africa Gabon télécom opte pour des package heures, sms plus forfait internet, ce qui rend difficile le calcul du gigaoctet vendu et consommé au final par le client. Toute chose qui a amené le site Cable.co.uk à classer le Gabon au 183ème mondial et au 42ème africain sur les 51 pays objet de l’étude. Ce qui fait du Gabon, le 11e pays africain avec le coût du gigaoctet le plus élevé.

Cette étude du site Cable.co.uk devrait interpeller l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ainsi que les différents opérateurs du secteur afin qu’ils rendent plus accessibles la connexion internet devenue importante pour toute activité économique.