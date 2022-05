Conflit homme-faune: l’ONG Space for Giants en appui

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 11 mai 2022, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Michael Moussa Adamo et le Président de l’ONG Space for Giants le Dr. Max Graham, ont procédé à la signature d’un accord cadre portant sur la gestion des conflits Homme-faune au Gabon. Cet appui de l’organisme Kenyan vise à soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre ce problème de l’heure.

Dans l’optique de trouver les solutions idoines et pérennes au conflit Homme-faune, le gouvernement gabonais vient de recourir à l’expertise de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Kenyane Space of Giants. En effet, dirigée par le Dr. Max Graham, cette plateforme s’est engagée à faire profiter à notre pays, son savoir-faire dans les questions inhérentes aux tensions entre les êtres humains et les éléphants. A cet effet, une convention a été signée avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Michael Moussa Adamo.

L’objectif étant d’améliorer la stratégie nationale pour la gestion des conflits environnementaux à travers un accompagnement technique et une formation dans la construction et la gestion des clôtures électriques ainsi que la promotion des investissements dans la conservation et la préservation de la faune. Une aubaine pour le gouvernement qui peinait à solutionner ce problème en dépit des campagnes de sensibilisation et d’information initiées à l’hinterland, qui concentrent ces heurts aux conséquences multiples.

Pour le membre du gouvernement, « cet acte doit être considéré comme un tournant dans la gestion du conflit homme-faune, et particulièrement le conflit homme-éléphant dont l’atténuation est au cœur des préoccupations du président de la République», a souligné Michael Moussa Adamo. Pour sa part, le premier responsable de Space for Giants a rappelé leur engagement envers le Gabon. « La responsabilité prescrite à Space for Giants est énorme et nous sommes très honorés d’accompagner le gouvernement gabonais dans le renforcement de la stratégie nationale de lutte contre ce fléau », a conclu le Dr. Max Graham. Les résultats sont dès lors attendus par les victimes.