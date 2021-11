Conflit Homme-faune: le gouvernement prévoit 2 milliards pour indemniser les victimes

Ecouter cet article Ecouter cet article

La problématique du conflit Homme-faune est-elle prête de trouver son épilogue? C’est du moins le sentiment affiché par le ministre des Eaux et Forêts Lee White qui, en août dernier, a annoncé la mise en place d’une ligne budgétaire dans le projet de loi de finances 2022 d’un montant de 2 milliards pour la compensation des victimes.

Si dans l’opinion on déplore une recrudescence d’attaques d’éléphants, le gouvernement s’attelle à trouver des solutions pérennes à cette problématique. C’est dans cette optique que lors de la présentation de ses projets le membre du gouvernement a annoncé la mise en place d’un fond qui aura pour objectif de compenser mais surtout de mettre en place des solutions pour endiguer le conflit homme-faune.

D’un montant de 2 milliards de FCFA, ces fonds qui seront inscrits au budget de l’Etat devraient permettre la compensation des plantes. Une manne qui selon Lee White sera gérée par le ministère du Budget et des Comptes publiques. « Notre rôle avec le ministère de l’Agriculture sera d’aller inventorier les dégâts sur le terrain et c’est un choix stratégique d’avoir séparer l’auditeur et le financier pour éviter des fraudes », expliquait le Pr. Lee White.

En outre, le ministre des Eaux et Forêts a indiqué que des apports financiers extérieurs devraient également servir à la construction des barrières électriques, qui constituent un des moyens de lutte contre la dévastation des plantations par les pachydermes.