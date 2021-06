Conflit Homme-faune: le gouvernement opte pour l’organisation d’une consultation nationale

Ce vendredi 18 juin 2021, le Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda a présidé un conseil de cabinet. Il était question, lors de cette rencontre, de passer au crible la problématique du conflit Homme-faune qui selon les conclusions de ce conseil, devrait conduire au lancement d’une large consultation afin de recueillir des propositions pour la résolution définitive de cette problématique.

C’est en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment du ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement Lee White que s’est déroulé ce conseil de cabinet. Une séance de travail qui s’inscrit dans la droite ligne des instructions du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba pour la mise en place de politiques publiques à travers l’instauration d’un conseil stratégique.

En effet, l’objectif est de freiner l’extension du conflit Homme-faune, le trafic illicite des ressources naturelles, et de préserver les populations et les animaux dans leurs environnements de vie respectifs. Au cours de cette séance de travail, le ministre de l’Environnement a fait une présentation au cheffe du gouvernement de tous les chiffres compilés par la Direction générale de la Faune et des Aires Protégées et de l’Agence Nationale des Parcs Nationaux recueillis ces 5 dernières années.



Au sortir de ce conseil de cabinet, le membre du gouvernement a évoqué l’organisation d’une consultation pour dit-il « consulter des populations sur le phénomène et recueillir des pistes de solutions à ce problème qui touche la vie de plusieurs Gabonais ». D’ailleurs au nombre des solutions envisagées par le gouvernement, on compte l’érection de plus de barrières électriques pour éloigner les pachydermes des plantations et des habitations.