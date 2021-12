Conflit Homme-faune: le gouvernement annonce des assises nationales du 15 au 17 décembre 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Sur instructions du Premier Ministre, Mme. Christiane Ossouka Raponda, le ministère des Eaux & Forêts organise les Assises nationales sur la gestion du conflit homme-éléphant du 15 au 17 décembre 2021. Un événement qui devrait permettre d’arrêter de manière consensuelle et concertée la stratégie et le plan d’action national mettant en exergue les actions fortes prises par le gouvernement afin d’améliorer la sécurité alimentaire des populations et à la fois préserver la faune qui joue un rôle essentiel dans la régénération des écosystèmes.

La problématique du conflit Homme-faune serait-elle sur le point de trouver son épilogue?. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement table sur le dossier brûlant à ce phénomène, qui a déjà causé de nombreux dégâts collatéraux dans l’arrière pays. Ainsi, après la mise en place de barrières électriques pour freiner l’irruption d’animaux près des habitations, et la mise en place du décret portant sur l’autorisation des battues administratives, le ministre des Eaux et forêts va diriger des assises nationales sur la gestion du conflit Homme-éléphant.

A noter que l’organisation de ces assises a été précédée par une série de consultations avec les populations menées par le ministre des Eaux et Forêts, Pr. Lee White, et son ministre délégué, Charles Mve Ellah. Il était question pour les membres du gouvernement de comprendre le phénomène et d’en trouver les solutions adaptées et ciblées à chaque circonscription territoriale. Ainsi, du mercredi 15 au vendredi 17 décembre prochain à Libreville, le gouvernement va échanger avec les populations.

En effet, l’objectif est de freiner l’extension du conflit Homme-faune, le trafic illicite des ressources naturelles, et de préserver les populations et les animaux dans leurs environnements de vie respectifs. Et ce, conformément aux recommandations qui lui ont été faites par la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda. Gageons que ces assises permettront la mise en place de stratégies pérennes afin que la problématique soulevée depuis plusieurs mois par les compatriotes trouve enfin son épilogue en ne lésant aucune partie.