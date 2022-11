Conflit homme-éléphant: 6 ans après, Lee White inspecte la première clôture électrique au village Kasamabika

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 31 octobre 2022, le ministre des Eaux et forêts, le Pr Lee White a procédé à une visite d’inspection du parc national de la Lopé, situé dans la province de l’Ogooué-Ivindo. Occasion pour ce dernier de s’assurer du fonctionnement de la clôture électrique installée en 2016 au village Kasamabika, dans le cadre du conflit Homme-faune.

Au cours de ce déplacement en compagnie de plusieurs membres de son cabinet, le membre du gouvernement a effectué une visite d’inspection au sein du parc national de la Lopé mais aussi au village Kasamabika où a été installé il y a 6 ans la première clôture électrique pilote. Une installation qui s’inscrivait dans le cadre de la lutte contre le conflit Homme-faune.

Longue de 4 kilomètres, cette clôture qui s’étend sur 58 hectares a pour mission de repousser les pachydermes qui venaient dévaster les champs des villageois. Une initiative qui a véritablement soulagé les villageois. ‹‹ Il n’y a plus d’éléphants, on dort maintenant bien au village; et on ne vit plus en brousse. Je remercie le Président de la République, Son excellence Ali Bongo Ondimba grâce à qui cela est possible aujourd’hui », à indiqué Jacqueline Nyani, une habitante du village.

Exécuté par l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) le programme Fil et Faune lancé en 2016 par le président de la République consistait à installer des clôtures électriques dans les zones les plus impactées par le conflit Homme-éléphant afin de sécuriser les plantations des populations locales.