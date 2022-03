Conférence sanitaire de l’UA: Obiang Ndong vante l’expérience gabonaise de renforcement du système de santé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a pris part le mardi 1er mars 2022 à la Conférence internationale sur la santé publique en Afrique, qui s’est tenue à Dubaï, où les participants ont débattu sur la construction d’une santé résiliente en Afrique.

Organisée par l’Union africaine (UA) en partenariat avec le Centre de contrôle et de prévention des Maladies (Africa CDC), la Conférence internationale sur la santé publique a été l’occasion pour les participants de débattre des questions relatives au thème « Evaluer et construire une santé résiliente en Afrique ». Les ministres de la Santé et autres acteurs sanitaires du continent présents à cette rencontre ont ainsi discuté des défis sanitaires à relever sur le long terme dans le continent, notamment en matière d’épidémies et la faiblesse des systèmes de santé.

Le ministre de la Santé qui a pris part à ces travaux en participant au panel intitulé « reconstruire ensemble: renforcer les systèmes de santé pour prévenir et répondre aux urgences futures » a invité les différents participants à une mutualisation des efforts « en capitalisant sur les investissements privés dans le domaine de la santé au sein des pays membres ».

La cérémonie a également servi de cadre à une discussion sur la pandémie de covid-19. Discussion au cours de laquelle, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a partagé l’expérience du Gabon en matière de lutte contre la pandémie. À noter que cette Conférence entre dans le cadre de la célébration du 5e anniversaire d’Africa CDC et se tient en marge de l’exposition de Dubaï.