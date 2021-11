Concurrence et consommation: Luther Abouna Yangui pour la médiation en cas de contentieux

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le séminaire de vulgarisation et de formation sur les nouveaux textes communautaires en matière de concurrence et consommation initié par la direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) aura été l’occasion pour les responsables de cette administration de décliner certaines innovations notamment en matière de consommation. Au nombre de celle-ci la création d’une médiation de la consommation pour le règlement extrajudiciaire des litiges.

En effet, la mise en place de cette médiation de la consommation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux textes communautaires en matière de concurrence et de consommation en zone CEMAC. Dans un contexte d’intégration sous-régionale qui nécessite un arrimage des différentes réglementations en la matière aux standards internationaux, le Gabon s’attelle depuis quelques mois à mettre en oeuvre les recommandations formulées par les instances des Nations-Unies et de l’Union Africaine d’une part; et aux directives de la CEMAC.

Lors de son intervention le directeur général de la DGCC Luther Steeven Abouna Yangui a d’ailleurs souligné que outre l’arrimage des lois et règlement, la mise en place des organes prévus par la CEMAC ou l’adoption d’une loi élaborée sur la protection des consommateurs, il est nécessaire d’envisager la création d’une médiation de la consommation pour le règlement extrajudiciaire des litiges. « Il s’agit d’une alternative à l’action judiciaire souvent longue et coûteuse », a-t-il expliqué.

Il faut souligner que la médiation de la consommation désigne un processus de règlement extrajudiciaire des litiges, par lequel un consommateur et un professionnel tentent de parvenir à un accord pour résoudre à l’amiable un litige qui les oppose, avec l’aide d’un tiers, le médiateur.