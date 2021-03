Concours national de poésie et de slam: Jean-David Emane, 1er laurier d’Or des Prix des poètes en herbe junior

La première édition du concours national de poésie et de slam initiée par la Ligue professionnelle des enseignants (LPE) le 19 mars dernier a rendu son verdict. Sur 145 textes slamés par les candidats, 8 ont été sélectionnés par un jury spécialisé. Leurs auteurs, dont le jeune Jean-David Émane, élève au collège Sainte Marie de Libreville, ont été désignés lauréats dudit concours.

Dans le cadre de la Journée mondiale de la poésie célébrée le 21 mars de chaque année, la Ligue professionnelle des enseignants et le Cours secondaire Ambourhouet, ont organisé la première édition de leur concours national de poésie et de slam. Celui-ci a mis en compétition une centaine de slameurs et poètes en herbe ou confirmés.

Le principe du concours était de proposer un texte sur le thème « Voyage et Exil ». Les candidats ont été évalués sur différents critères, à savoir: l’écriture organisées, le respect des conventions de la langue, l’usage des figures de style et des images, l’utilisation d’un lexique approprié, la cohérence des idées, le titre accrocheur, l’expression de l’émotion et de l’imaginaire, entre autres.

Ainsi, sur la base des critères susmentionnés, le jury spécialisé a retenu, au terme dudit concours, 8 finalistes et grands vainqueurs, à raison de 2 lauréats par catégories. L’un des meilleurs textes ayant marqué cette journée a été slamé par Jean-David Émane, primé 1er Lauriers d’Or dans la catégorie Poète en herbe junior. Le Gabon tient peut-être là son prochain champion de slam.



Les autres lauréats sont Clarisse-Mireille Ntsame Allogo, Lauriers d’Argent dans la catégorie Poète en herbe junior pour son texte intitulé Un exilé démuni; Antier Ondo Ntoughou, Laurier d’Or et Lié-Luc Mounguengui Nyondo, Lauriers d’Argent dans la catégorie Poète en herbe senior. Pierre Odounga Pepe et Eric Joël Bekale sont respectivement Lauriers d’Or et Lauriers d’Argent dans la catégorie Prix des Poètes confirmés. Le Prix Spécial du plus jeune talent est revenu à Emmanuel-Lord-Gift Mounguengui, élève en classe de 6ème au Complexe scolaire privé le Guide de nos enfants situé dans le quartier dit Dragages à Libreville.