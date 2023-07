Ecouter cet article Ecouter cet article

Annoncés dans l’optique de répondre aux besoins au sein de la Fonction publique, les concours d’entrée aux écoles normales des instituteurs (ENI) de Libreville et Franceville ont débuté, ce jeudi 27 juillet 2023, dans les différents centres de composition. Selon une source gouvernementale, ce sont 7800 candidats des deux sexes qui ont répondu présent dès 9 heures. Et ce, pour seulement 600 places disponibles.

7800, c’est le nombre de candidats en lice au concours d’entrée aux écoles normales des instituteurs de Libreville et Franceville. Selon l’organisation desdits concours administratifs, sur la pléiade de candidatures seules celles respectant les conditions ont été retenues. Il s’agit de 7800 individus des 9 provinces qui croiseront le fer dans plusieurs épreuves.

7800 candidats pour seulement 600 postes budgétaires à l’ENI

Censés se tenir du jeudi 27 au vendredi 28 juillet 2023, le concours d’entrée à ces établissements de formation a mobilisé 7800 candidats âgés de 32 ans au plus. Ces derniers doivent justifier d’un baccalauréat de moins de 3 ans. Un cours marathon de 48 heures durant lequel ces aspirants devront jouer leur va-tout.

Et ce, s’ils espèrent décrocher un des 600 postes disponibles. Autant dire que la compétition s’annonce rude pour tous les candidats. Pour sa part, le gouvernement entend combler le besoin en ressources. Notons qu’il est prévu 400 enseignants et 200 pour l’ENIL et l’ENIF. Ce qui fait une recette de 156 millions FCFA.

1580 nouveaux enseignants bientôt recrutés ?

Acté en 2018, le gel des recrutements dans la fonction publique a occasionné un déséquilibre dans les effectifs disponibles. En ce sens que les départs à la retraite et les événements tragiques inopinés n’ont pas été compensés. Résultat, plusieurs localités du Grand Libreville mais encore de l’hinterland ont dû conjuguer avec des absences.

Fort de ce qui précède, le gouvernement entend combler ce gap en recrutant 1580 nouveaux enseignants. À la lecture dudit communiqué, Camélia Ntoutoume-Leclerq prévoit 580 postes pour l’ENS, 400 à l’ENSET, 400 pour ENIL et 200 pour ENIF. Les résultats de ces concours qui s’achèvent le 2 août prochain seront connus dans les meilleurs délais.