Communiqué final du conseil supérieur de la magistrature du 4 août 2020

Sous la Très Haute présidence de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’Etat, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, la session du Conseil Supérieur de la Magistrature s’est tenue ce jour mardi 4 août 2020, au Palais de la Présidence de la République.

A l’ouverture des travaux, Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature a tenu d’abord à adresser ses vives félicitations à l’ensemble du corps de la Magistrature qui a pu, malgré les difficultés liées à la pandémie du Covid-19, assurer la continuité du service public de la justice.

Par la suite, il a invité les magistrats à inscrire davantage leur action dans le sens du raffermissement et de la consolidation de l’Etat de droit.

A ce titre, il a rappelé aux magistrats leur rôle primordial et leur responsabilité dans la matérialisation d’une offre de justice adaptée, crédible, transparente et accessible à tous les citoyens.

La crédibilité de l’appareil judiciaire, a-t-il poursuivi, repose sur l’intégrité de ses acteurs aux yeux de tout justiciable. Dans ce sens, les décisions de justice doivent être rendues avec célérité et se distinguer par leur qualité intrinsèque irréprochable. Il s’agit du gage de la restauration de la confiance de nos compatriotes dans la justice de leur pays.

En conséquence, il a exhorté les magistrats à la stricte observation des valeurs cardinales de la déontologie, de l’éthique et du professionnalisme auxquelles il attache du prix. Ce sont ces valeurs que traduit le serment qu’ils ont solennellement prêté à l’entame de leur carrière et qui leur impose de se « comporter en tout comme un digne et loyal magistrat ».

Il y va de la fiabilité de l’Institution judiciaire dont le défi majeur, aujourd’hui, est d’être à la hauteur des attentes du peuple qui aspire à une justice égale pour tous.

Enfin, le Président de la République, Chef de l’Etat, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, a félicité Madame le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Chargé des Droits de l’Homme, pour les résultats très encourageants obtenus en dépit de la pandémie de la Covid-19. Il l’a instruit, avec son collègue du Budget et des Comptes Publics, de poursuivre les efforts et les initiatives engagés.

Prenant la parole à l’invitation de Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Madame le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des Droits de l’Homme, en sa qualité de Premier Vice-Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, a introduit son propos en réitérant sa reconnaissance et sa déférente gratitude au Chef de l’Etat, pour la confiance renouvelée à sa personne en lui confiant à nouveau la charge de conduire sa politique dans cet important Ministère de souveraineté.

Elle a poursuivi en rappelant le contenu de la mission Justice qui, dans le Plan Stratégique Gabon Emergent, est adossée à un certain nombre d’activités dont les principales sont la vulgarisation du droit, la modernisation et le renforcement de la crédibilité de notre système judiciaire et la diversification de l’offre juridictionnelle en direction de nos compatriotes.

Abordant son bilan à la tête du Ministère la Justice, Madame le Ministre a indiqué que, depuis sa prise de fonction en décembre 2019, certains objectifs contenus dans les Très Hautes Instructions du Président de la République ont pu être réalisés.

Ainsi, de :

-la mise en service des tribunaux de Commerce et du Travail de Libreville ;

-l’organisation des sessions criminelles sur l’ensemble du territoire national. Durant celles-ci, cent cinquante-deux (152) affaires ont été enrôlées et cent quarante (140) décisions ont été rendues. Elle a précisé que ces sessions criminelles constituent un signal positif à l’endroit de nos compatriotes et de nos partenaires. Elle sont non seulement permis de juger des personnes longtemps placées en détention préventive mais, aussi de rendre enfin justice aux différentes victimes ;

-la tenue d’une session de la Cour criminelle spécialisée qui a permis le jugement de sept (7) affaires relatives à des infractions particulières telles que les détournements des deniers publics ou les crimes contre la faune et la flore.

Néanmoins, le Ministre de la Justice a reconnu que d’importantes réformes restent à mener pour renforcer l’indépendance et la crédibilité de notre système judiciaire et restaurer la confiance de nos concitoyens.

Parmi les chantiers qui paraissent urgents et nécessaires, il y a d’abord la définition d’une véritable politique pénale qui définit les peines alternatives à l’emprisonnement.

L’amélioration des conditions de travail des magistrats au sein des juridictions s’inscrit également dans l’urgence, notamment pour ceux affectés à l’intérieur du pays.

Enfin, Madame le Ministre de la Justice a relevé que l’absence de recrutement des magistrats depuis bientôt trois ans entraîne d’importants déséquilibres dans l’affectation des personnels au sein des différentes juridictions.

Aussi, a-t-elle souligné, en dépit des difficultés budgétaires de notre Pays, la nécessité d’envisager le recrutement de nouvelles promotions de magistrats pour pallier le déficit actuel.

Madame le Ministre a terminé son propos en réaffirmant son engagement au renforcement de notre système judiciaire, conformément aux Engagements et aux Très Hautes Instructions Chef de l’Etat, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Invité à son tour à prendre la parole, Monsieur l’Inspecteur Général des Services Judiciaires a rendu compte au Conseil Supérieur de la Magistrature de la difficulté d’exécuter leurs missions régaliennes au cours de cette année judiciaire du fait de la pandémie de la Covid-19.

Après quoi, le Conseil a entériné les mesures suivantes :

REINTEGRATIONS

Les Magistrats précédemment mis en position de détachement sont réintégrés dans le corps des Magistrats. Il s’agit de :

1.Benjamin MBA NGUEMA

2.Jean Firmin ANKELE

AVANCEMENTS

Au Premier Grade

Sontinscritsautableaud’avancementdupremiergrade,les Magistratsci-après:

ORDREJUDICIAIRE

1-JeanNicaiseLEYAMA; 2-SandraABOREBITEGHE; 3-LaetitiaAYENI; 4-AnnieOphelieBOUANGA; 5-LizAuréliaBOUSSEYIMABENDA; 6-EvrardBOUTOGOU; 7-RodrigueEBANGZUE; 8-RosePétuniaEVOUNA; 9-AnicaPraxèdeKONOépouseBOUEDI; 10- AngelaMyriamLASSENYNKOLO; 11- MartialRoméoLEWEMBE; 12- GildasMAMBOUNDOUMAMBOUNDOU; 13- LindaMATSANGAMOUBADJI; 14- LéanceMBAMIHINDOU; 15- ElianeClémenceMENGUEBIBANG; 16- ArdylesSocratesMENIEM’EDZO; 17- AugustineLydieMIKOMBAMAKEGNI; 18- NinaSandrineMOUTSINGA; 19- QuévinMOZOGOELLA; 20- GuychardNDONGMEBALE; 21- JustineNOGHA; 22- ArvèdeNZINZA; 23- MurielOKOMEONA; 24- HeidiArletteAgnèsOLIVEIRABERE; 25- GuyRomaricONTSOUYIKANGOUONI.

5

ORDREADMINISTRATIF

1-UllaPaulineBILOGUEELLANG;

2-JérémieVinoedLENDJILINZEANGARA ;

3-AchileMOUSSAVOU ;

4-MarcelleNKILIZEMO ;

5-JeanSylvainNZIENGUI ;

6-ÉricPAMBOPAMBO ;

7-MichèleNellyTSONA ;

8-SvetlanaKathyYOLAMAPENDA ;

9-ApoSerginaZANGONDOépouseNZEBITEGHE.

ORDREFINANCIER

1.HelgaAVOMONGOMO ; 2.BenildeDOUKAGAMOUSSAVOU ; 3.JeanAnicetENGOLINGOMBE ; 4.ScolaMurielleMBOUANGANIBOKOKO ; 5.VirgileTanguyMBOUDI ; 6.GuylaineSandraMENGUEEVOUNA ; 7.AmourFabriceMOUELEMOUELE 8.DelphineLaeticiaDalhiaMOUTSINGAEYEGHE ; 9.JeanPhilippeNSOMENLEME ; 10. BriceVianneyZUEALLOGHO ; 11. StevyBlanchardNDOUNA.

AuGradeHorsHiérarchie

ORDREJUDICIAIRE

Estinscritautableaud’avancementdugradeHorshiérarchie,le

6

Magistratci-après:

-SuzanneFranciscaMYBOTOBIYOUMBOU

ORDREFINANCIER

Sontinscritsautableaud’avancementdugradeHorshiérarchie, lesMagistratsci-après:

-MédardASSEKONDONG ;

ORDREADMINISTRATIF

Estinscritautableaud’avancementdugradeHorshiérarchie,le Magistratci-après:

-DidaceMAYOMBOIII-PROMOTIONS

AuPremierGrade

Sontpromusàla1èreclasse,duGroupe3,du1erGradedugroupe3, indice1607,lesMagistratsci-après:

ORDREJUDICIAIRE

1.DannyEricMOUELET; 2.PerineADAOBIANG; 3.LyllaPrudenceALIHANGA ; 4.ChristianAMBENGAT ; 5.ElvisLudovicANGOUEABESSOLO ; 6.DanielleMysèreAngelaANTSOUOABOUDOU ; 7.AlbertaYvonneElianeAUBINSONO; 8.OlgaBENGAEKOUMA;

9.AurélieNadiaBILIE ; 10. WilfriedAlexisBOULE ; 11. TiphaineElsaBOUSSENGUIMBAGOU ;

7

JocelyneBOUSSOUGHOU ; 13. ClaudeAndréaKAMBANGOYE ; 14. CyrilleLASSEBIMVOULABELLY ; 15. MichelleLéonceLECKA ; 16. JohnKévinLEYANGAMAWANDA ; 17. NancyGaëlleLOUEMBETNGWANDJI ; 18. LéandreN’WOMPAHOUIN ; 19. EmérenceChristelleMFOUDOU ; 20. SandraChristelleNDOGHAMATSOTSA ; 21. PierreLaurettaNGOMA ; 22. ChristianaNGOUANGAépseASSAMBOU ; 23. GinaAudreyNTSAMEEFFAGA; 24. YolaineCarnieNTSAMEMVEHépseMINANG ; 25. RodrigueONDOMFOUMOU; 26. FréjusKAYERIGUI ; 27. FloraMOUSSAVOUMAPAGA; 28. ShaptBastardSylvanusNGUEM’ANDENENZOGHE; AristidELANGNGANE; OlgaOKOMEMINTSA; LindaANDEMEEDJO; ChimèneEYANGNDONG ; 33. JeanConstantOWONOMENIE ; 34. MixtineChimèneOYEMBENGA ; 35. CarelleMABICKA ; 36. MerlitiaSyrlèneSIMBOUIBOUANGA ; 37. ElvisRodrigueBEKALEMINKO; 38. LeviMFOLOMBA; 39. RogerDarnelNGUEMAONDO; 40. AbelAyméNGUEMAMENIEOVONO ; 41. BridonRomaricBEKWISSIITODJANGOUE ; AxelLionelOLAME; DavyENGOUANGOBIANG; LandryONDONGUEMA ; ArnaudEYIOLLOMO.

8

ORDREADMINISTRATIF

1.JosephaIBINGAYANGOUépseMOUSSAVOUMOMBO ;

2.HuguesBOUROBOUBOUROBOU ;

3.PatrickNDONGO ;

4.FranckEmeryNZOGH’ONDO;

5.GhislainSimpliceMOUSSOUAMI;

6.AlbinEulrichPépitoMOMBE;

7.YannickConfidenceMVONOEFFOUA ;

8.KévinIsmaëlOKOUMBAAKOUO;

9.LandryABAGAESSONO ;

NicoleAndréaOZENGA.

ORDREFINANCIER

1.CédricBerthinABA’ANGUEMA ; 2.MarieBenoîteABOGHENGUEMA ; 3.LucNadirAKOUENDONG ; 4.MaranteANGUEZOMOEDOU ; 5.GuyAlexBOUNGOTA; 6.RichmondESSONOOKEMVELE; 7.MarieBlancheIGNANGAMOMBO ; 8.NichaIWONGOUMBOUMBA; 9.FaridaLEBIBISALEKIMA; 10. LionelleMOKOLINDZONDZO; 11. AlbertineMOMBO NDILOU; 12. RandalMOUKETOUAYAGA; 13. SandrineNDOMBAMADIBA ; 14. DomsVehelNGANGORI ; 15. TatianaNSOUROUOWONO; 16. YannickDanielOLUILOMBARD ; 17. JudithMichäellaYAMBANGOUA ; 18. HelgaSuzanneOVANGUINGUIépseMABICKALOUNGA;

9

VanessaNFONOOLLOMO ; 20. RosaliaClaraBETOB’ESSONOépseONDOABESSOLO; 21. HervéPONGUI ; 22. JorisNZAMAMBUNDU ; 23. JudicaëlMAVIOGA ; 24. SéverinDIESSIBINAME ; 25. IsmaëlMBELEAGNAMANTSIE ; AurélienMarcel MINTSANGUEMA; 27. StevyBlanchardNDOUNA.

Sontpromusàla2èmeclasse,duGroupe4,du1erGrade,indice1989, lesmagistratsci-après:

ORDREJUDICIAIRE

1.ThalieAUBONENGUEMA ; 2.AudeRazziaLeatitiaBAUGUIDZOGO; 3.AudreyMAGNIMEMABUSUGU ; 4.MelissaMELANGBIBANG; 5.UlrichArnoldNZOUNDOUBIGNOUMBA; 6.TatianaMOUANDAMITOUMBAépseOGOULANDABENDJET; 7.JusteAMBOUROUETOGANDAGA; 8.LoïckAlbertMICKOTO; 9.BienvenuLEBOMO; 10. PierreMariusSOUANGUELEMBOME ; 11. AïchaClaudeNGWAEMANE ; 12. UrsulaSANCKANEMISSE ; 13. LindaSylvianeNZAHBEKALE; 14. BriceArnauldPAMBOULINGOMBE ; 15. JustinChérubinKOUENDI; 16. GilbertMBARANGOLO; 17. LeslieAFINIZOAKENDENGUE; 18. FranciscaONDAMBAYAYA; 19. RaphaëlMANGOUKA; 20. MartialNZOGHONKASSA; 21. EBANGONDOEYI; 22. StiveHELMEKAMP; 23. AlainGeorgesMOUKOKO; 24. HervéClaudeWANYS ; 25. LaïlaZANGZENG; 26. AudreyBAUGUIEKIBA;

10

LilianPaterneEMBINGAOKINDA ; 28. EmeryBellineONGOUORILEKOGO ; 29. LydieMAPANGA ; 30. MichelMAPANGOUMAMBINGA ; 31. SteveDaglishBOUCKA ; 32. ArmelMASSAMBAININGOUE.

ORDREADMINISTRATIF

1.DidaceMAYOMBO; 2.HervéBIBANZENGUE; 3.LilianONEWINOGOUAMBA.ORDREFINANCIER

1.AdélineABAGUI; 2.SofiathBISSIROUADEBAYO; 3.HuguesBOUNDAMOUKAGNY; 4.GuyNoëlLEYAMAKOBA; 5.ManuellaNGUEMA 6.NTOLOGraziellaSméralda; 7.FiacreBérengerNTOUMBIRI ; 8.ChristianeNZIENGUI; 9.WolfgangOBAMEALLOGO; 10.AlexUlricRETENONDIAYE; 11.LucieAnnaNDONG.

AugradeHorsHiérarchie

SontpromusauGradeHorsHiérarchieaugroupe4dela2eclasse, indice2244,LesMagistratsci-après :

ORDREJUDICIAIRE

1.CorinneANDJEMBEépouseNDJAMBOU ;

2.Sidonie-FloreITSIEMBOUKOUMBAépouseOUWE ;

3.StanislasKOUMBA ;

4.SylvainArthurLENDIRA ;

5.EmmaMABICKAKASSAépseNGANGAKOUYA;

11

6.OlgaElisaIKOUMBANGUIAMFOUROUépouseLUBANDA ;

7.FrédériqueNinaMarcelleNDOMBIépouseBITAR ;

8.FulgenceONGAMA ;

9.AndréPatrickROPONAT ;

10.EléonoreElianeNGUEMAépouseMANSAKA ;

11.SuzanneFranciscaMYBOTOBIYOUMBOU

ORDREFINANCIER

1.ElfridePascaleABAGA;

2.Mick-LucienALONGONENE-BOBE ;

3.AnicetBOUYOU ;

4.SoniaEFOUTAMENDONGépouseNGUESSE ;

5.HélèneMarinaKOMBILAépouseBIYOGHE;

6.ClaudeAlainBriceMANDOUMBOU ;

7.AiméDieudonnéMBA ;

8.EricIldvertMEYEMENDONG ;

9.FidèleMOUAGNON ;

10.PamphileMOUSSAVOUIBOUANGA ;

11.MarcellinNDONGNDONG ;

12.LéaMireilleNGOUKOUNGOUMA ;

13.AndréeNicoleNGWENDJENGUEépouseOKILI ;

14.PascalBENGATONANGOYE ;

15.AnnieAWELOGOSSO ;

16.MédardASSEKONDONG.

ORDREADMINISTRATIF

12

– DidaceMAYOMBO

IV-NOMINATIONS,MUTATIONSETAFFECTATIONS

I/CABINETDUMINISTRE

Conseillers :

-PaulAnthonyADIWA -JeandeDieuMBAONDO

II/SECRÉTARIATGÉNÉRAL

DIRECTIONGÉNÉRALEDESAFFAIRESPÉNALES

DirecteurGénéral :

– StanislasKOUMBA

DirecteurGéneraladjoint :

– ElianeEleonoreNGUEMA

DirectiondesAffairesPénales Directeur :

-FabriceBELEBELETOYINGHA

DIRECTIONGÉNÉRALEDESAFFAIRESCIVILES DirectiondesAffairesSociales,delaprotectiondel’enfanceet del’assistancejudiciaire :

Directeur :

-ShirleyCarelleMEBALEOBAMEépouseESSA DirectiondelaCoopérationInternationaleetdel’Entraide

13

Judiciaire Directeur :

-BertilleNKOULOUépouseMANGANNEAU

III/INSPECTIONGÉNÉRALEDESSERVICESJUDICIAIRES Inspecteur :

– LaurentMENGOUAANGOUE

IV/COURDECASSATION SIEGE :

PremierPresident :Julienne Olga N’ZAMBA MASSOUNGA épouse TCHIKAYA PrésidentsdeChambre:

– Jérôme ATOLOSSOUBA; – PauletteAYOépouseAKOLLY. – VictorAYOLIBAVEKOUMBOU ; – AlexMOMBO – AlainRock NDANGAMAMBOCKA; – PierreNDONGABOGHE, – RogerPatrice NKOGHE; – DorothéeFlavienneOLIVEIRAARETHO ; – LydiePAILLAT ; – JeanFelix RAYIVIRE; – EugèneSIMANGALANGUY ; – PaterneSOUGOU. Conseillers:

– FrançoisBOUKAMOMBO ; – SuzanneFranciscaMYBOTOBIYOUMBOU ;

– BertinMETHOMAT.

PARQUETGÉNÉRAL : ProcureursGénérauxAdjoints :

– CharlesAKUEMBA. – RichardBONGO ; – RufinDIKOUMBA ; – ÉdithChristianeMVOULOUBAMONO ; – ApollinaireNDZIENGUI ;

14

– SébastienONDOUO ; AvocatsGénéraux : -DidierJAMES -GeorgelineNDJONDJOépouseMAMBOUNGOU ; -GuyRogerNZAMBA

CONSEILD’ETAT

SIÈGE :

PrésidentsdeChambre :

– PaulElieBEKALE ; – LydieStéphanieMAMIAKA.

Conseiller :

– GuyMartialBOUCALT.

MINISTÈREPUBLIC

CommissaireGénéralAdjointàlaloi :

– JoachimMINTSAONDO.

COURDESCOMPTES

SIÈGE : PrésidentsdeChambres :

– PascalBENGATONANGOYE.

– EricIldvertMEYEMENDONG

– NathalieNGUEMAépouseZUEDZANG ;

– IsabelleRASHIWAépouseROLAGO ;

ConseillersMaîtres :

– SofiathBISSIROUADEBAYO

15

– AngePacômeANDJELE – HuguesBOUNDAMOUKAGNI – HaudretSidonieFOUSSANDJOGHO – RufinLEPOPA – LéilaMBOUMBAMOKANDA – AldaNissaMPINOBOUMOUNGOULAKIA – AnnaLucieNDONG – ManuellaNGUEMA – FiacreBérengerNTOUMBIRI – DieudonnéOKABA – AlexUlrichTérenceRETENON’DIAYE – JuvénalKantMEBALEMENTOUTOUME

ConseillersRéférendaires :

– JustinArnaudNDONGOSSELE ;

– CédricBertin ABA’ANGUEMA;

– MarieBenoîteABOGHENGUEMA,ép.AKOUENDONG ;

– LucNadir AKOUENDONG;

– MaranteANGUEZOMOEDOU,ép.ZENGNGUEMA ;

– GuyAlex BOUNGOTA;

– Richmond ESSONOOKEMVELE;

– MarieBlanche IGNANGAMOMBO;

– NichaIWONGOUMBOUMBA,ép.EDZANG ;

– Farida LEBIBISALEKIMA;

– BenjaminMBANGUEMA ;

– LionelleMOKOLINDZONDZO,ép.AHAVIMBALA ;

– Albertine MOMBONDILOU;

16

– RandalSylvère MOUKETOUAYAGA;

– Sandrine NDOMBAMADIBA;

– DomsVehel NGANGORI;

– Tatiana NSOUROUOWONO;

– YannickDaniel OLUILOMBARD;

– JudithMickaëllaYAMBANGOUA ;

PARQUETGENERAL ProcureursGénérauxAdjoints :

– ADJIBABATOUKOUR ;

– MickLucienALONGONENEBOBE ;

– ChéritaNDONGDESOUZA,ép.NDONGMBA ;

– AlainRichardSIMA ;

– JustinLOUNDOU.

V/COURSD’APPELJUDICIAIRES

COURD’APPELJUDICIAIREDELIBREVILLE

SIÈGE : PremierPrésident :SophieAMBOUNDAépouseFASSA PrésidentsdeChambre :

– LéilaAYOMBOMOUSSAépouseBIAM – NancyENGANDZASIWENGAépouseSAFIOU – TatianaMOUANDAMITOUMBA,épouseOGOULA

NDABENDJET ; – JulieOBAMENDONGNTSAME – LaetitiaOVANGUEIGUENDJA

Conseillers :

17

– JustineALLONGOM’OTHA – SmineMBATCHI – StellaNathalieNDJANDJATONDE – LydieNadegePOBA

CHAMBRESD’ACCUSATION : 1ère Chambred’accusation Président :

– UlrichNZOUNDOUBIGNOUMBA

2èmeChambred’accusation : Président :

– LaetitiaOVANGUEIGUENDJA

CHAMBRESD’ACCUSATIONSPECIALISÉES : 1ère Chambred’accusationspécialisée : Président :

– HervéWANYS 2èmeChambred’accusationspécialisée : Président :

– AudeLaetitiaBAUGUIZOGO Conseillers :

– FélicitéABOURABOUGA – MarieBlancheBEMA – PrudenceMOUANDAMOMBO – LéaNDONOépouseOBAMA – DominiqueOLINGAVINGA

PARQUETGÉNÉRAL :

ProcureurGénéral :RomaineMAKOUAZAépouseVENDAKAMBANO SubstitutsGénéraux :

– StevieANDEMEMOUNGUENGUI – EmerencienneKIYENDELALISSE – HortenseKOMBABANGOépouseNGOSSANGA – BrunoOBIANGMVE

18

COURD’APPELJUDICIAIREDEPORT-GENTIL SIÈGE :

PremierPrésident :

– EdouardBOUMBEYASOSSY Conseillers :

– SeverinSergeONDOOYANE ; – SandrineANZUENDONG ;

PARQUETGÉNÉRAL : ProcureurGénéral :

– EdithMVOULOUBAMONOépouseMBANGANGOYE AvocatGénéral :

– AngéliqueNDOUNA – ArmelWilfriedBOULE

SubstitutGénéral :

-JeanPierreBOUNGOULOU

COURD’APPELJUDICIAIREDEMOUILA SIEGE :

Conseiller :IsabelleMAGANGA

PARQUETGÉNÉRAL :

AvocatGénéral :

– DianeMauricetteMBIE

SubstitutGénéral :

– RodrigueONDOMFOUMOU

COURD’APPELJUDICIAIRED’OYEM

PARQUETGÉNÉRAL :

19

AvocatsGénéraux :

– DanielleLucianoBOUNDONOépouseEBANG – MichelMAPANGOUMAMBINGA SubstitutGénéral :

-EricDanyMOUELE

COURD’APPELADMINISTRATIVEDELIBREVILLE : SIÈGE : PremierPrésident :

– JuliaEdwigeMIDEPANIBAKELE. PrésidentdeChambre :

– JosephaIBINGAYANGOUép.MOUSSAVOUMOMBO.

Conseiller :

– IsmaëlKevinOKOUMBAAKOUO.

MINISTÈREPUBLIC CommissaireGénéral-Adjoint àlaloi:

– PatrickNDONGO. Commissairesàlaloi :

– HuguesBOUROBOUBOUROBOU ; – FranckEmery NZOGH’ONDO.

VI/TRIBUNAUX

TRIBUNALDEPREMIÈREINSTANCEDELIBREVILLE SIÈGE : PremierVice-Président :

-AlbertaAUBINSONOépouseMBOUMBA,confirmée Vice-présidents :

20

– JeanFirminANKELE ; – DarhelleALANDJIAMBIET,épouseMBADINGA ; – MichelleINONO ; – BettinaLoïqueLEMETE ; – BettynaMEKUIMEYE. Juges :– ChimèneADZAYENGBIYOGHOépouseONDO ;

– MagalieBernandeKOMBILA ; – LauraineDaisyKALANGA épouseDICKA; – MartinBossierOYONONDOUTOUME ; – CarméliaHélèneBEYOADIATOULAI – MarylèneMOUSSAVOUMOUSSAVOU

Jugesd’instruction :

– AxelleBrialieONTSIA ; – WenceslasOSSISSAYI ; – LucieHABOURNEURMBOUELETE,épouseNDINGA

Juridictiondesmineurs: Président :

– AurélieBILIEépouseMBONDONG

Juged’instruction :

– LéilaNDONDONGOSSAépouseLEYIGUI

Juges :– CynthiaCaroleMAYOSSA ;

– JéronimeNGOLETNGANGAépouseNDONGNZE ; – EvrardArmelYohanSIMOSTNDOUTOUME; – InèsMANVOULAMBOUYOU. ChambreCorrectionnellespécialisée

Juge:– OdrailleNGOYEMATIMBAépouseNZIENGUIEYEGHE ;

Jugesd’instruction :

– LéilaAYOMBOMOUSSA,confirmée ; – ChristineTOKOUANI,confirmée ; – SidneyDavidYOUMOU.

21

TRIBUNALDECOMMERCE Vice-présidents :

– MichelleLéonceLECKAT,épouseNDJEMBI ; – FloraMAPAGAépouseMOUCKAGNYOLIVEIRA ; – EmérenceMFOUDOU ; – OlgaOKOMEMINTSA,épouseDJOUEOSSIBA. Juges :– GiachintaRenéeHOUNDYKAILLY;

– ElianeClémenceMENGUEBIBANG ; – NeyYalfONAMAOTOUNGA; – AlainMaximeHansRENAMYFAUSTER ; – MirabelleASSALYKANDORI. TRIBUNALDUTRAVAIL : Vice-présidents :

– PriscilliaChristelleKOUSSOUBIKISSA ; – MixitineChimèneOYEMBENGAépouseMFOLOMBA ; – YvetteOYIGA,épouseKOUARI ; – AnneOphélieBOUANGA Juges :– StendalIBIATSIMOUITY.

– LuigiAlfieniLOYEOLENDE ; – LolitaGaunaëlleSyndyaOMPORO – WenceslasOSSISSAYIPAPI.

PARQUET :

ProcureursdelaRépubliqueAdjoints :

– RolfAurelienNDONGNZE ; – AndyKineteNTSAMEMAMADOU; – AlidaGwladysPANDJABOTCHIOépousePEGNET; – BastarNGUEM’ANDENENZOGHE

SubstitutduProcureurdelaRépublique :

-MarieColombeNGUIA

TRIBUNALDEPREMIÈREINSTANCEDEFRANCEVILLE Siège :

22

Vice-présidents :

– StéphanieBANDJOKAKOBONGOépouseNDUNDJI -AgathonLambertMANDAMANENE. Juge :– SerreBruxeMAYOBOLOMANGOUNGOU

PARQUET : ProcureursdelaRépubliqueAdjoints:

– JustineNOGHA ; -JeanConstantOWONOMENIE.

TRIBUNALDEPREMIÈREINSTANCEDELAMBARÉNÉ

SIÈGE : Vice-président :

-AxelLionelOLAM -RodrigueAlainNZAMBI Juges :-LucasArsèneTONDANDONGO

-VeniciaMBENGUE

INSTRUCTION 1erJuged’instruction :

-FabriceAFANEALLOGHO Juged’instruction :

-JudicaëlKONDI

PARQUET : ProcureursdelaRépubliqueadjoints :

– CinthiaDOUMIGOUépouseNGWA – RodrigueEBANGZUE

TRIBUNALDEPREMIÈREINSTANCEDEMOUILA

23

SIÈGE : President :ChrisLéandreNGOUMAONDZOUNGA Vice-président :

– FlorianSIMBAKING

INSTRUCTION 1erJuged’instruction:

-CarmenCherelleKANTOUBOUEYIGA Juged’instruction :

-ZiganVianneyChristopheTSOUANDJOGO

JURIDICTIONDESMINEURS Juge :-IbrahimADAMOU PARQUET : ProcureurdelaRépublique :

– UrbainMASSALA

ProcureurdelaRépubliqueAdjoint :

– PatrickMABEGHAN SubstitutduProcureur :

– LéanceMBAMIHINDOU

TRIBUNALDEPREMIÈREINSTANCEDETCHIBANGA

PARQUET : ProcureurdelaRépubliqueadjoint :

– KevinMISSOUNDALIPOMBO

TRIBUNALDEPREMIÈREINSTANCEDEMAKOKOU SIÈGE :

Vice-président:

24

– SergineMOUKAGNIMOUKAGNI Juges:– CédricAUSSYBAETCHINDA ;

-JudicaëlNDOEBAMBA ; -ArdylesSocratesMENIEM’EDZO.

INSTRUCTION Juged’instruction :

– CharlemagneASSOGOZOMO

TRIBUNALDEPREMIÈREINSTANCEDEKOULAMOUTOU

SIÈGE : Vice-président :

-UlrichPENDIMANGNAHOU

INSTRUCTION Juged’instruction :

-FredGérardEBANEMBENG

TRIBUNALDEPREMIÈREINSTANCEDEPORT-GENTIL SIÈGE : Président :ChristianAMBENGAT

Vice-président :

-HeidiArletteAgnèsOLIVEIRABERE Juges :– MeryleArielleTEBANGOYENDJIBOUBI

– PierreCondressMOUKEYI

INSTRUCTION 1erjuged’instruction :

– FréjusKAYERIGUI

25

Juged’instruction :

– LudmilaZinesSIMANGOYEIKANIA

JURIDICTIONDESMINEURS

Président :

-TchandiGretaClarielleMARAT-ABYLA Juge :– BernadetteMarjorieNSEEYEGHE

PARQUET : ProcureurdelaRépublique:

-LéandreN’WOMPAHOUIN

TRIBUNALDEPREMIÈREINSTANCED’OYEM SIÈGE : Vice-président :

– EstelleLéaDICKAMBIBIVIGOU,épouseTRAORE Juge :-UlrichMiguelMOUDOUYI

PARQUET : ProcureurdelaRépublique : -PerrineADAOBIANG ProcureursdelaRépubliqueAdjoints :

– GhislainKANDI – GuychardNDONGMEBALE

TRIBUNALADMINISTRATIFDELIBREVILLE

SIÈGE

Président :

-AlbinEulrichPépitoMOMBE.

26

1erVice-Président :

-APOSerginaZANGONDO.

Vice-Président :

-ÉricPAMBOPAMBO.

Juge :

-GéraldGauthierKOMBILA

MINISTÈREPUBLIC

Substitutducommissaireàlaloi :

-DjésonAKOUMAMALAHIDJI.

TRIBUNALADMINISTRATIFDEFRANCEVILLE SIÈGE Président :-ChristelleChimelleOLOGUIépouseMBOUMBAKOMBILA.

TRIBUNALADMINISTRATIFDELAMBARÉNÉ

SIÈGE

Juge:

-JeffreyONGOUNZABIYORO.

MINISTÈREPUBLIC

Commissaireàlaloi :

-UlrichNZAMBIKUKUBOR.

TRIBUNALADMINISTRATIFDEMOUILA

MINISTÈREPUBLIC

Commissaireàlaloi :

27

-GhislainSimpliceMOUSSOUAMI.

TRIBUNALADMINISTRATIFDETCHIBANGA SIÈGE :

Vice-Président

-MartialArsèneMINTSAMINDOUTOUME.

TRIBUNALADMINISTRATIFDEMAKOKOU

SIÈGE

Président:-JeanSylvainNZIENGUI.

Juge :

-AlexieMONDAYEPANDJA.

MINISTÈREPUBLIC

SubstitutduCommissaireàlaloi :

-MBOUMBAMABICKA.

TRIBUNALADMINISTRATIFDEKOULA-MOUTOU

SIÈGE

Juge :

-RomaricNZOUBANDAMA.

MINISTÈREPUBLIC

Commissaireàlaloi-adjoint :

-Kid-HalnyN’GOKILA. TRIBUNALADMINISTRATIFDEPORT-GENTIL SIÈGE

Président :– ArchileMOUSSAVOUMANFOUMBI.

28

Vice-Président :

– TatianaARONDOOGOULA.

MINISTÈREPUBLIC

Commissaireàlaloi :

-JusteFortunéONANGAY-NKALA.

TRIBUNALADMINISTRATIFD’OYEM

MINISTÈREPUBLIC CommissaireàlaLoi :

-LandryABAGAESSONO.

V-DETACHEMENT

LesMagistratsdontlesnomssuiventsontmisenpositionde détachement.Ils’agitdemessieurs :

Valentin MOUDOUMA MBOUMBA,Assitantà la Cour

Constitutionnelle ; Antoinette EPIGAT ONDIMBA épouse BRINGAUD, Conseillerjuridiqueàl’AmbassadeduGabonenFrance ; Wilfried ADJONDO,ConseillerJuridique à la Caisse

NationaledeSécuritéSociale.

VI-DESIGNATIONDESNOUVEAUXMEMBRES

LeProcureurdelaRépubliqueprèsleTribunaldePremière InstancedeLambarénéetlePrésidentduTribunalAdministratif deMouilasontdésignésmembresduConseilSupérieurdela Magistraturereprésentantlestribunauxpourl’annéejudiciaire 2020-2021.

29

VII-DVERS

Autitredesdivers,leConseilaentérinélespointssuivants :

L’équipementdesjuridictionsen mobilieretmatériels

informatiques ; Ladotationenmoyensroulants ; Laréhabilitation dubâtimentabritantlaCourd’Appel JudiciaireetleTribunaldePremièreInstancedePort- Gentil ; Laréhabilitationetlaconstructiondesbâtimentsabritant

oudevantabriterlesjuridictionsdel’intérieurdupays ;  Lamiseen uvredesdécisionsduConseilSupérieurdela Magistraturedu17juillet2019,portantnotammentsur : -laconstructiondesChambresProvincialesdesComptes àMakokouetLambaréné ;

-laconstructiondelaCourdeCassationetl’achèvement destravauxduTribunaldePremièreInstancedeNtoum ;

-l’aménagementdusiègeduConseild’Etat.

L’organisationd’unconcoursd’entréeàl’EcoleNationale delaMagistrature,envuedurecrutementdenouveaux magistrats.

FaitàLibreville,le

Le Secrétaire Général de la Chancellerie

30

FrançoisMANGARI

31