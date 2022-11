Communiqué du Ministère de la Santé sur la distribution d’actes de naissance et d’enrôlement Cnamgs

Ecouter cet article Ecouter cet article

Libreville, le 09 novembre 2022 – Il est porté à la connaissance des parents dont

les enfants ont été recensés dans le cadre du Programme conjoint Citoyenneté et

Protection, visant à leur établir les actes de naissance, de bien vouloir consulter les

listes auprès des différentes Mairies et Préfectures à travers le pays à l’effet de les

récupérer et de se faire enrôler à la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie

sociale (CNAMGS).



Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales rappelle à cet effet aux parents que la

distribution des actes de naissance et l’enrôlement à la CNAMGS sont totalement

gratuits sur l’ensemble du territoire national. La liste des enfants bénéficiaires est aussi consultable sur www.sante.gouv.ga