Commonwealth: le Gabon nouvel État membre dès le 24 juin 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à l’occasion de la réunion préparatoire des Etats membres du Commonwealth tenue le 12 juin 2022 que la décision portant intégration du Gabon et du Togo dans l’organisation anglophone a été entérinée, rapporte notre confrère Afrique Intelligence dans son édition du 16 juin 2022. La formalisation de cette entrée historique sera faite le vendredi 24 juin prochain à Kigali au Rwanda.

C’est fait. Après plusieurs mois de démarches et d’enquêtes, l’adhésion du Gabon au sein de l’organisation intergouvernementale du Commonwealth forte de 2,402 milliards d’habitants, a été entérinée lors de la réunion préparatoire des Etats membres du Commonwealth tenue le dimanche 12 juin 2022. Il en ressort que la requête émise par le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba a emporté l’assentiment des différents membres dont les 19 États africains déjà membres.

Notre pays devrait en être le 20 ou le 21ème pays car le Togo y sera intégré. Notons que ce vote intervient quelques mois seulement après la visite effectuée sous l’égide de Patricia Scoltland, la secrétaire générale de l’institution. Laquelle a permis d’évaluer l’architecture socio-économique et politique du Gabon. Une victoire pour notre pays qui sera actée lors de la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth qui aura lieu le 24 juin prochain à Kigali.

Selon Afrique Intelligence, le Président gabonais devrait être le grand absent de cet événement. Et pour cause, « seuls les Etats déjà membres de l’organisation ont été conviés au sommet », indique notre source. Il est tout de même judicieux de préciser que cette annonce a connu du retard à cause de la réticence de certains États fondateurs dont l’Australie qui « avait préféré attendre la fin des élections avant d’engager son vote », conclut Afrique Intelligence.