Commonwealth: le Gabon intègre officiellement l’organisation anglo-saxonne

C’est au terme du 26ème Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Commonwealth, que le Gabon a officiellement été admis comme membre de cette organisation. Il devient officiellement le 56 pays Etat membre de cette organisation intergouvernementale qui a pour mission de promouvoir une série de valeurs communes telles que l’égalité, la non-discrimination, la démocratie et la primauté du droit.

Après près de 18 mois d’un d’un processus rigoureux et exigeant, c’est désormais chose faite. « C’est un moment historique ! Une nouvelle page importante de l’Histoire du Gabon s’ouvre 62 ans après son Indépendance », a déclaré le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

Une véritable victoire diplomatique pour le pays et qui selon le président de la République « est la reconnaissance du rôle de plus en plus important joué par le Gabon sur la scène internationale, en particulier sur la question du climat où notre pays est en première ligne ». A noter que cette entrée du Gabon au Commonwealth constitue un tournant géopolitique majeur et représente une opportunité historique en termes de développement tant sur le plan économique, que diplomatique et culturel.

Pour rappel, l’anglais est de loin la langue la plus parlée dans le monde. Elle est aussi bien la langue des affaires que celle utilisée dans le domaine de la connaissance.

