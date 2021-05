Commonwealth: l’Assemblée nationale apporte son soutien à l’adhésion du Gabon

Après avoir présenté ses atouts à l’organisation intergouvernementale anglophone, l’Assemblée nationale apporte son soutien pour l’adhésion du Gabon au Commonwealth. Ce jeudi 20 mai 2021, le ministre des Affaires étrangères Pacôme Moubelet Boubeya, est allé défendre les motivations du Gabon derrière sa décision d’adhérer au Commonwealth devant les députés membres de la Commission des Affaires étrangères.

Jeudi 20 mai 2021, l’Assemblée nationale s’est saisie du dossier portant sur l’adhésion du Gabon au Commonwealth. Auditionné par les députés de la Commission des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de la défense nationale et de l’intégration régionale, Pacôme Moubelet Boubeya, ministre des Affaires étrangères, a indiqué les raisons qui ont conduit les plus hautes autorités du pays à faire adhérer le Gabon au Commonwealth.

Blaise Louembet, président de ladite commission, a donc tenu à éclairer l’opinion en rendant publiques via son compte Facebook, des bribes des motivations portées par Pacôme Moubelet Boubeya. Pour l’essentiel des motivations du Gabon à adhérer au Commonwealth, on note la diversification de ses partenaires multilatéraux. « Au-delà des questions de terminologie rapidement clarifiées, on a appris pour l’essentiel que le Gabon s’inscrit dans un processus de diversification de ses partenariats multilatéraux et va profiter de la proximité avec les 54 pays membres qui comptent 2,450 milliards d’habitants », a indiqué Blaise Louembet.



Au terme de cette audition, l’Assemblée nationale a manifesté son soutien au chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, pour l’adhésion du Gabon au Commonwealth. Le verdict de cette adhésion devrait tomber lors du prochain sommet des chefs d’État du Commonwealth initialement prévu en juin prochain à Kigali, au Rwanda et reporté à une date ultérieure.