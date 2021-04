Commonwealth: l’adhésion du Gabon au menu d’une rencontre entre Les Démocrates et l’organisation intergouvernementale

Annoncé en 2011 par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, l’adhésion du Gabon Commonwealth semble de plus en plus se préciser. Et pour cause une délégation de cette organisation regroupant les anciennes colonies de l’Empire britannique séjourne actuellement à Libreville où elle a échangé ce jeudi 29 2021 avec les responsables du parti d’opposition Les Démocrates.

Après l’Organisation non gouvernementale Brainforest, la délégation du Commonwealth a échangé avec les responsables du premier parti d’opposition Les Démocrates représenté pour l’occasion par son 1er vice-président Léon Paul Ngoulakia, en l’absence du président du parti Guy Nzouba Ndama empêché. Il était question lors de cette rencontre d’échanger sur la demande d’adhésion du Gabon à cette organisation.

Conduite par Lindiwe Maleka, la délégation du Commonwealth qui séjourne au Gabon à la demande du gouvernement gabonais doit évaluer les avancées du pays dans le respect des critères pouvant favoriser cette adhésion souhaité par le président Ali Bongo Ondimba. A noter la réunion des chefs de gouvernement d’Édimbourg en 1997 a adopté des critères plus précis pour l’adhésion d’États au Commonwealth.

Il s’agit entre autres d’accepter les principes adoptés à Harare en 1991 concernant la démocratie, la liberté, la non-discrimination raciale; être un État souverain; reconnaître la reine Élisabeth II comme chef du Commonwealth; accepter l’anglais comme langue de communication du Commonwealth et respecter les vœux de la population sur l’adhésion au Commonwealth.