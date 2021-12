Commission Cemac: le budget 2022 établi à 93,9 milliards de FCFA

Ecouter cet article Ecouter cet article

Réunis par visioconférence les 2 et 3 décembre derniers sous la présidence de Charles Assamba Ongodo, les ministres de l’Union des États d’Afrique centrale (UEAC) ont planché au cours de la réunion du Comité inter-Etats, sur le projet de budget de la Commission pour l’exercice 2022. En dépit d’un contexte économique défavorable toujours autant marqué par la pandémie de covid-19, ces derniers se sont ainsi accordés sur une hausse de l’ordre de 5,3%.

Établi à 89,22 milliards de FCFA en 2021, le budget prévisionnel de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) devrait connaître une hausse significative en 2022. En dépit d’une crise qui perdure sous fond de covid-19, celui-ci devrait se situer autour de 93,99 milliards de FCFA enregistrant une hausse de 5,3% en valeur relative, comme le révèle le compte rendu du Conseil des Ministres de l’UEAC.

En effet, réunis par visioconférence les 2 et 3 décembre derniers sous la présidence de Charles Assamba Ongodo, les ministres de l’Union des États d’Afrique centrale (UEAC) ont estimé que ce projet de budget de la communauté pour l’exercice 2022, s’alignait sur l’ambition de la région. Une ambition portée par le Pr Daniel Ona Ondo, président en exercice de la Commission, qui a par ailleurs rappelé la nécessité pour les Etats, de « reverser la Taxe Communautaire d’Intégration (TCI) qui est une recette affectée ».



Déjà soulevée lors des précédentes réunions, la question de cette TCI, principale source de financement de la communauté, pourrait donc constituer le principal frein à cette volonté affichée de la Commission de mobiliser des ressources. Ressources qui sont pour l’heure de plus en plus limitées du fait à la fois d’une dette extérieure abyssale pour l’ensemble des Etats et d’une croissance compromise par un ralentissement du tissu économique.