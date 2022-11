Commerce: la Corée du nord désormais dans le top 10 des clients du Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce que révèle la note de conjoncture du ministère en charge de l’Économie. Selon ce document retraçant les principales données macroéconomiques du pays, la Corée du Nord est entrée dans le classement des dix premiers pays clients du Gabon, à fin juin 2022 avec une part des échanges commerciaux estimée à 8%.

En effet, au cours de la période sous revue, la structure des 10 premiers pays clients du Gabon est composée entre autres de la Chine, la Corée du Sud, la Corée du Nord, le Gibraltar, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, la Malaisie, les Pays-Bas et Singapour. Selon la note de conjoncture, les ventes vers ces dix pays ont fortement progressé de 49% au deuxième trimestre 2022, en lien essentiellement avec la demande du pétrole brut, du bois sciés et ouvrages, du manganèse.

D’ailleurs, évoquant la nouvelle position de la Corée du sud, cette entrée dans le top 10 « provient de la reprise des ventes des huiles brutes de pétrole, observée au deuxième trimestre de l’année 2022 ». Une progression qui dénote de la volonté des deux pays de développer leur coopération sur le plan commercial.

A noter que le ministère de l’Economie précise que la Chine reste la première destination des exportations gabonaises, avec une proportion croissante entre le deuxième trimestre 2022 et la même période en 2021. Néanmoins, on enregistre une baisse de ces exportations entre le premier et le deuxième trimestre de l’année 2022, en lien avec le ralentissement de l’économie chinoise, suite à la résurgence de la pandémie de la Covid-19.