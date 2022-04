Commerce: la Chine demeure le premier partenaire du Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce que révèlent les données de la Direction générale des Douanes et des Droits indirects (DGDDI) à fin décembre 2021 analysant le volume des échanges enregistrés entre le Gabon et le reste du monde. Ainsi, comme les années précédentes, la Chine demeure le premier partenaire du Gabon avec un poids estimé à 26,7%.

En effet, les échanges entre le Gabon et le reste du monde ont progressé de 3,6% à 4 494,2 milliards de FCFA, en lien avec les commandes de la Chine, l’Inde, la France et l’Italie. Si de manière globale le flux des échanges a enregistré une baisse évaluée à 1201,5 milliards de FCFA, la Chine conserve sa position de partenaire privilégié du Gabon en matière d’importation et d’exportation.

En 2021, les exportations du Gabon à destination de ses dix premiers clients ont enregistré une hausse de 7,8%, pour se situer à 2 736,3 milliards de FCFA. Cette situation est portée par les achats de la Chine soit 1 066,0 milliards de FCFA. Il est suivi de l’Inde avec 477,7 milliards de FCFA, la Corée du Sud 226,7 de milliards de FCFA et l’Italie avec 211,9 milliards de FCFA.

Ces exportations concernent essentiellement les ventes du pétrole, du bois scié et ouvrages, du manganèse et de l’huile de palme.