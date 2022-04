Commerce: des hommes d’affaires cambodgiens attendus au Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Présent au Vietnam et au Cambodge du 20 au 30 Mars 2022 dans le cadre de la première mission économique et commerciale de la Francophonie, le ministre du Commerce Yves Fernand Manfoumbi a profité de cette occasion pour échanger avec son homologue cambodgien Pan Sorasak. Occasion pour les deux hommes d’évoquer la venue au mois de juillet prochain d’une délégation d’opérateurs économiques membres de la chambre de commerce du Cambodge

Reçus en audience par son homologue Pan Sorasak en présence notamment du directeur général du Commerce gabonais, Jean Français Yanda, les deux ministres ont échangé sur les opportunités commerciales et d’investissement. Le ministre du Commerce gabonais a par ailleurs fait un exposé sur les priorités du Gouvernement inscrites dans le PAT tiré du PSGE, vision prospective du Président de la République Chef de l’Etat.

Sur le plan de la coopération administrative, il a sollicité la collaboration et l’échange d’expertises dans certains dossiers actuellement implémentés dans son département ministériel. Il s’agit de l’implémentation du Guichet Unique du Commerce Extérieur, de l’opérationnalisation des outils du passage de l’informel au formel, de la construction de la foire de Libreville,de la substitution aux importations des produits alimentaires et la régulation des circuits de distribution.

Le Ministre Pan Sorasak a marqué son accord de se rendre au Gabon avec une forte délégation d’opérateurs économiques membres de la chambre de commerce du Cambodge. En effet, après une première mission économique et commerciale conduite par Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, au Vietnam et au Cambodge, l’OIF organise une deuxième mission de ce type, cette fois-ci en Afrique centrale. Celle-ci se déroulera du 06 au 13 juillet 2022 au Gabon et au Rwanda, en collaboration avec les autorités de ces deux pays, ainsi que des partenaires institutionnels et techniques.

La première étape aura lieu à Libreville du 06 au 08 juillet et la deuxième à Kigali, du 11 au 13 juillet. L’OIF conduira une délégation de 70 à 100 entreprises et acteurs économiques en provenance de l’ensemble des régions francophones : Afrique, Amérique du Nord, Asie et Pacifique, Caraïbe et Amérique latine, Europe et océan Indien, etc. Le ministre gabonais du Commerce a assuré les organisateurs de la disponibilité du Gouvernement à mobiliser le secteur privé local et sous régional.