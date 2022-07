Comilog: Elvis Ossindji au chevet des agents suite à l’Incident environnemental d’Okouma

Ecouter cet article Ecouter cet article

A la suite de l’incident environnemental survenu le 27 juin 2022 sur le plateau d’Okouma, le ministre des Mines, Elvis Ossindji, a séjourné le week-end écoulé à Moanda dans la province du Haut-Ogooué. Il était question lors de ce déplacement de s’enquérir d’une part de l’état de santé des agents affectés lors dudit incident et d’autre part réaffirmer la volonté du gouvernement de faire la lumière sur cette affaire en procédant à une enquête approfondie.

C’est sur instruction du chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba et du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda que le membre du gouvernement a tenu à faire ce déplacement dans la cité minière. Objectif s’enquérir de la situation des 8 agents de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) admis à l’hôpital Marcel Abéké à la suite de la découverte de sacs enfouis à plus de 7 m de profondeur et contenant un produit blanchâtre pâteux.

Une découverte qui avait occasionné à ces derniers des irritations des voies respiratoires, des picotements au niveau des yeux et, pour deux d’entre eux, des vomissements. Ainsi, cette visite d’Elvis Ossindji avait pour objectif de « s’assurer de l’état de santé et la bonne prise en charge de ces agents par le corps médical ».

Dans la foulée, le ministre des Mines, qui était accompagné pour l’occasion par l’administrateur directeur général de la Comilog Leod Paul Batolo, a indiqué qu’une enquête est en cours afin d’identifier le produit chimique découvert sur ce site, contrôler s’il y a d’autres sacs enfouis et ensuite établir les responsabilités. L’ensemble du périmètre a été sécurisé et interdit à toute activité jusqu’à nouvel ordre.

