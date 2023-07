Comilog : des agents édifiés sur le stress en milieu professionnel

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le programme « Bien être et qualité de vie » initié par le ministère de la Justice, Garde des sceaux chargé des Droits de l’Homme et de l’Égalité des genres, via sa direction générale du Bien-être, s’est déporté dans la ville de Moanda. Il était question d’édifier les agents de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) sur les objectifs de ce programme avec en toile de fond la problématique de la gestion du stress en milieu professionnel.

Initiés en collaboration avec la Compagnie minière de l’Ogooué filiale du groupe Eramet, ces ateliers de formation qui se sont déroulés du 18 au 19 juillet 2023 avaient pour objectif de vulgariser le concept de bien-être et des pratiques psychosociales. Des rencontres qui ont permis de sensibiliser les agents sur les causes et les conséquences du stress en milieu professionnel afin de parvenir à un meilleur rendement et une amélioration de la qualité de vie au travail.

Le stress comme frein à la productivité !

En effet, les participants ont été entretenus par un agent de la direction du Bien-être, Nelly Martine Inimba. Elle a pour se faire procéder à la présentation de l’Arbre de Vie, un programme conçu pour une durée de cinq ans. Ainsi, il a pour racine le ministère de la Justice et se déploie sur quatre branches notamment scolaire, familiale, professionnelle et santé, environnement.



La psychologue clinicienne et psychopathologue, Guigui Allie Charlène quant à elle, a entretenu l’assistance sur le stress en milieu professionnel. La présentation s’est articulée sur le bon et le mauvais stress, les causes du stress en milieu de travail. Mais aussi, les conséquences du stress sur la santé et la sécurité ainsi que les moyens de lutte contre le stress.