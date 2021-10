Comilog: 2,9 milliards annuel pour le fonctionnement de l’hôpital Marcel Abéké

Ecouter cet article Ecouter cet article

Deuxième producteur mondial de minerai de manganèse, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), filiale du groupe Eramet, n’en est pas moins une entreprise à l’empreinte sociétale et citoyenne affirmée. Engagée à contribuer de manière efficiente à l’amélioration des conditions de vie des populations de la commune de Moanda notamment, l’entreprise dirigée par Léod-Paul Batolo a investi près de 3 milliards de FCFA dans l’amélioration de l’offre de soins à l’hôpital Marcel Abéké.

Assurant aussi bien des services de médecine générale, de chirurgie, de pédiatrie et de maternité, mais aussi périodiquement des soins dentaires ainsi que des spécialités telles que l’ophtalmologie et la cardiologie par des médecins vacataires, l’hôpital Marcel Abéké de Moanda dispose d’outils de pointe grâce à son partenaire Comilog. Filiale d’Eramet et deuxième producteur mondial de manganèse, l’opérateur minier y a investi pas moins 2,9 milliards de FCFA pour la seule année 2020.

En effet, dans la droite ligne d’une politique RSE qui l’a amené à injecter au profit du Gabon, plus de 80 % des 5 milliards de FCFA consacrés en 2018 à des actions sociétales, la société minière s’est distinguée dans l’accompagnement de cette structure hospitalière à travers la restauration des plateaux techniques. Une initiative qui renforce l’empreinte sociétale du groupe Eramet dans son ensemble, qui s’est également distingué au plus fort de la pandémie de covid-19, à travers une dotation de plus de 600 000 masques chirurgicaux.

Scanner à l’Hopital Marcel Abéké de Moanda © Facebook Comilog

Avec également en ligne de mire la construction du dispensaire de Nguiassono, un établissement de santé moderne situé à 10km de Moanda et qui vise à consolider l’offre sanitaire de proximité, la COmpagnie minière de l’Ogooué entend donc s’affirmer un peu plus dans ce domaine. Elle qui, sur la période 2018-2020, a décaissé pas moins de 23 milliards de FCFA dans la réfection des voies principales de Moanda, la rénovation de 95 salles de classe de 7 établissements scolaires de Moanda, ou encore l’amélioration de l’employabilité locale.

Un technicien de laboratoire à l’hopital Marcel Abéké © Facebook Comilog

Au final, que ce soit pour des questions liées à l’accès à l’emploi à travers une subvention annuelle à l’Ecole des Mines et de la Métallurgie de Moanda (E3MG), à la biodiversité avec le Parc de la Lékédi géré par sa filiale SODEPAL, aux infrastructures, au sport, avec des subventions accordées aux associations Mangasport principalement, ou encore à la santé comme démontré plus haut, la Comilog démontre à travers des contributions actives aux secteurs prioritaires, son engagement. Toute chose qui pourrait servir de socle au changement de paradigme attendu dans un futur proche.