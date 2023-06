Colombie : 4 enfants retrouvés vivants dans la jungle amazonienne après 40 jours

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un véritable miracle survenu récemment en Colombie. En effet, après 40 jours perdus dans la jungle amazonienne, 4 enfants ont été retrouvés vivants, rapporte le site La Croix. Ces derniers, âgés de 1 à 13 ans, sont les survivants du crash aérien du Cessna 206, survenu le 1er mai 2023.

Les faits se sont déroulés le vendredi 09 juin 2023. En effet, après une quarantaine de jours d’errance, les 4 enfants, passagers du vol Cessna 206 ont été retrouvés vivants. Ces derniers ont été secourus par les forces de l’ordre locales après avoir été aperçus par un indigène.

Un véritable ouf de soulagement autant pour les populations que le président colombien Gustavo Petro qui a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Twitter. « Une joie pour tout le pays ! Les 4 enfants perdus il y a 40 jours dans la jungle colombienne ont été retrouvés vivants ». Une nouvelle qui a suscité de nombreuses réactions et que beaucoup considère comme étant « miraculeuse ».

C’est à bord du Cessna 206, que les 4 petits, accompagnés de leur mère, un proche et du pilote ont subi l’accident le 1er mai 2023 au sud-ouest de la Colombie, dans la forêt amazonienne. Bilan, 3 morts sur 7. Retrouvés à 5 kilomètres à l’ouest du lieu du drame, les secours ont constaté que les enfants étaient dans un état fragile. « Seul le diagnostic des médecins pourra déterminer ce qu’il en est de leur santé », a confié le président de la Colombie, Gustavo Petro à la presse.

Faisant partie du groupe indigène Ouitoto, les enfants ont été retrouvés sains et saufs. Une situation consécutive aux connaissances que les survivants ont sur la nature, ses règles, ses codes et ses dangers. « Un esprit de cohésion avec l’essence de la forêt » dont se vante leur grand-père et qui leur a valu la vie sauve. Entre bêtes sauvages et plantes dangereuses, leur survie reste un acte de bravoure à saluer.

Aicha MINKOH

Journaliste stagiaire